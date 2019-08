Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Mocanu, reprezentantul țarii noastre la CEDO care a schimbat apararea in cazul Dragnea vs. Romania, demisioneaza, potrivit HotNews.ro care citeaza surse din Ministerul Afacerilor Externe. Mocanu a demisionat dupa ce ar fi primit din partea CEDO o scrisoare "foarte dura" pentru ca a pus in discuție…

- Adrian Nastase nu a fost invitat nici la Congresul din acest an al PSD, dar fostul lider și premier a fost cu ochii pe social-democrați. Nastase, devenit sfatuitor al premierului Viorica Dancila, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea, are cateva propuneri pentru viitorul social-democrației, cum ar…

- „Daca doamna Dancila nu ar fi fost primul ministru al Guvernului Romaniei, va spun ca in acest moment eu as fi sustinut-o cat se poate de clar ca presedinte al Partidului Social Democrat dintr-un motiv extrem de serios. Este un politician cinstit, este o femeie cinstita, este o femeie care probabil…

- Liviu Dragnea a ajuns in pușcarie pe 27 mai, dar ar putea fi eliberat pe 3 iulie! Totul depinde de CCR, care va tranșa speța semnalizata de Florin Iordache pentru completurile de 3 judecatori de la ICCJ. Daca vor fi declarate neconstituționale, Dragnea va fi eliberat din penitenciar.Aflata…

- Avocatul lui Darius Valcov a cerut judecatorilor Curții de Casație sa-l audieze pe fostul lider PDL Vasile Blaga, pe motiv ca acesta ar putea lamuri legatura lui Valcov cu denunțatorul din dosar. Darius Valcov, fost consiler al premierului Viorica Dancila, care a demisionat acum cateva zile, este judecat…

- Mircea Draghici, unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea, a demisionat miercuri din funcția de trezorier al PSD. Anuntul a fost facut de președintele executiv al partidului, Viorica Dancila, la finalul sedintei Biroului National.

- Șefa ANAF, Mihaela Triculescu, va fi schimbata din funcție și inlocuita cu o alta persoana care s-a mai aflat la conducerea fiscului. Triculescu ajunsese directorul ANAF la recomandarile lui Darius Valcov, fostul consilier al premierului Viorica Dancila, care a demisionat luni la cererea acesteia. Mihaela…

- Decizia premierului Viorica Dancila de a o elibera din funcția de consilier onorific al prim-ministrului a Anca Alexandrescu, considerata apropiata a lui Liviu Dragnea, a fost publicata joi in Monitorul Oficial.”In temeiul articolului 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea…