- Scene hilare si dramatice in fata blocului unde locuiesc sotii Lis! Nervos si extrem de iritat de intentia Oanei de a-i scoate la vanzare hainele, fostul primar general al Capitalei a pus, barbateste, piciorul in prag.

- Avocatul Daniel Ionascu i-a spus Oanei Lis in emisiunea "Xtra Night Show" ca nu crede ca ea il iubeste pe Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei s-a baricadat in casa dupa ce Oana Lis a vrut sa ii vanda hainele. In cele din urma, Viorel Lis a reusit sa isi recupereze hainele.

- O fabrica de haine contrafacute, ce erau inscriptionate cu diverse marci cunoscute, precum si un depozit in care erau tinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost gasite de politistii ilfoveni in Orasul Pantelimon, respectiv in Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi vandute in mai multe…

- Zilele acestea, Oana Lis, sotia fostului edil al Capitalei, a marturisit ca nu a avut un job statornic. Aceasta i-a intrebat pe internauti ce joburi i se potrivesc. Raspunsurile au fost mai mult decat amuzante.

- Moarte suspecta in sectorul Centru al Capitalei. Un barbat, in varsta de 58 de ani a fost gasit fara suflare in propria locuinta. Desi, victima locuia impreuna cu sotia si fiul sau, cei doi ar fi depistat cadavrul jos la podea, abia dimineata.

- Oana Lis a povestit ca a trait o experienta traumatizanta, fiind agresata intr-un autobuz. Sotia fostului primar al Capitalei a povestit ca un barbat i-a bagat mana pe sub fusta, a atins-o in locurile intime, moment in care a inceput sa tipe. Intr-un final, agresorul a primit o palma din partea blondinei.…

- Dupa ce a declarat ca vrea sa aiba un copil prin inseminare artificala, Oana Lis vrea sa fie si o studenta model, scrie spynews.ro. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, sotia lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, dat fiind faptul ca e bolnav,…

- Oana Lis a luat o decizie importanta la inceput de an. Soția fostului edil al Capitalei și-a schimbat total stilul de viața. A slabit cinci kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Soția lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, care e foarte bolnav…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viața ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din București, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Soția lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea.

- Amuzamentul Oanei Lis intotdeauna a fost gustat de admiratorii sai, iar de data aceasta a facut un live pe retelele de socializare, in timp ce se afla la coafor. Nu doar ca s-a distrat de minune, dar sotia fostului edil al Capitalei a folosit lipitorile pentru a face glume pe seama lui.

- Polițiștii zilei de sambata, 6 ianuarie, sunt agenții de poliție Rareș Samoila și Mirel Cazac, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj-Poliția municipiului Cluj-Napoca. Sambata, in jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Colac peste pupaza, cand toata lumea sarbatorește nașterea Mantuitorului, Oana Lis a primit o noua lovitura, scrie spynews.ro. In urma cu cateva zile, mașina de zeci de mii de euro a vedetei s-a defectat. Nefiind dispusa sa-și țina "bijuteria" in garaj in aceasta perioada a anului, blondina a decis…

- Marturii socante ale unui fost primar celebru al Capitalei. Fostul edil PNTCD trece prin clipe cumplite. Acesta nu a reusit sa treaca cu bine peste o operatie de colecist si acum are parte de mari probleme. Viorel Lis traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus.…

- Viorel Lis a fost foarte atent cu Oana in acest Craciun si i-a adus foarte multe cadouri. Insa fostul edil al Capitalei, obosit fiind, a adormit imediat dupa ce a oferit darurile sotiei sale. A

- Sunt impreuna de aproape 12 ani, insa Mihai Mitoșeru este surprins zilnic de soția lui, Naomi. Prezentatorul TV a ramas fara cuvinte in momentul in care pe mana lui a ajuns scrisoarea pentru Moș Craciun a partenerei sale. Dat fiind faptul ca bebelușul este de-abia in stadiul de proiect, „copilul” din…

- Pe contul personal de socializare, Oana Lis a urcat o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Sotia fostului primar al Capitalei este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, motiv pentru care barbatul nu este intr-o forma…

- Acum o luna, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, a ajuns la spital cu probleme grave de sanatate. A fost operat de colecist, iar starea lui nu a foarte buna. De cand s-a externat, fostul edil a slabit enorm de mult, iar refacerea este uan grea.

- Mos Nicolae nu a putut trece cu vederea cat de cuminte a fost Oana Lis pe tot parcursul anului si a trecut si pe la ea acasa. Sotia fostului edil al Capitalei a fost cu zambetul pe buze dupa ce a vazut ce se afla in cizmulitele sale.

- Viorel Lis a ajuns din nou la spital. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care le-a impartașit fanilor cum și-a petrecut ziua de azi. Viorel Lis a fost operat in urma cu doar cateva zile , iar acum a mers din nou la spital. Din fericire, de data asta, nu…

- Oana Lis si-a surprins, din nou, prietenii virtuali. Pe contul personal de socializare, sotia lui Viorel Lis a urcat o fotografie in care apare o pictura pe un zid din Capitala, in care se afla chipul unui om in varsta. A

- Pe Oana Lis, actuala partenera de viața a lui Viorel Lis, o știe toata lumea, insa puțini știu cu cine a fost acesta insurat inainte. Viorel Lis, care in ultima vreme a avut mari probleme de sanatate , este cunoscut din postura de fost primar al Bucureștiului. Viorel Lis, care formeaza un cuplu de ani…

- Putini stiu ca inainte de a se casatori cu Oana, Viorel Lis a mai fost casatorit. Se pare ca tanara frumoasa l-a facut pe fostul edil al Capitalei sa isi piarda mintile si sa isi paraseasca sotia de atunci

- Viorel Lis are, din nou, probleme grave de sanatate. Fostul primar al Capitalei a ajuns de urgența la spital in miezul nopții, simțindu-se foarte rau. Soția sa, Oana Lis , care la randul ei a trecut printr-o perioada dificila din punctul de vedere al sanatații, i-a fost alaturi in fiecare moment. In…

- Oana si Viorel Lis au reusit sa ramana impreuna aproape 20 de ani, in ciuda tuturor celor care nu le dadeau sanse. Nici diferenta de varsta si nici cea de statut nu i-a separat pe cei doi, iar fostul primar al Capitalei pare ca si-a gasit o partenera pe masura in persoana Oanei.

- Oana Lis și-a fotografiat soțul intr-o ipostaza halucinanta, alaturi de un personaj care o infațișa pe „doamna cu coasa”. Viorel Lis, care formeaza un cuplu cu Oana Lis , este unul dintre foștii primari ai Capitalei. Ex-edilul, care a cunoscut-o pe partenera lui de viața in urma cu foarte mulți ani…