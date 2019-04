Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Nicolicea a fost propus in funcția de ministru al justiției in urma voturilor din Comitetului Executiv al PSD. Tot aici s-a decis și cine va ocupa alte doua fotolii ministeriale, ramase vacante dupa ce actualii miniștri candideaza la alegerile parlamentare. Astfel, pentru Ministerul Fondurilor…

- Cea de-a 42-a Reuniune a Directorilor Generali de Protectie Civila din Uniunea Europeana, Zona Economica Europeana si Statele Candidate are loc marti si miercuri la Bucuresti, in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul este organizat de Departamentul…

- Chitaristul Erlend Krauser, din Phoenix, a revenit in Romania la 42 de ani dupa fuga din 1977. Timișoreanul are in plan sa se stabileasca in orașul de pe Bega Una dintre cele mai spectaculoase fugi din Romania comunista l-a avut ca protagonist pe Erlend Krauser de la Phoenix, care a trecut granița ascuns…

- Oana Lis a implinit marti 40 de ani, iar simpatica vedeta a dat o super petrecere in cinstea ei, de la care nu au lipsit, fireste, cele mai importante persoane din viata sa: Viorel Lis si bunica ei.

- Oana Lis și-a cunoscut soțul cand avea doar 18 ani, iar de atunci a ramas alaturi de acesta, indiferent de problemele cu care s-au confruntat. “Pentru mine, Viorel e jumatatea mea, barbatul care mi-a schimbat viata si fara de care nu ma vad traind”, a declarat Oana in urma cu ceva timp. "La…

- Inspectorii sanitari continua verificarile la toate unitațile sanitare. Neregulile constatate i-au obligat pe inspectori sa inchida o clinica și sa suspende activitatea altor trei, in doar cateva zile de verificari. In plus, aceștia au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare de 72.200 de lei.…

- Oana Lis a ajuns la sapa de lemn! Soția fostului edil al Capitalei nu mai știe cum sa-și gestioneze banii, iar Viorel Lis nu o ințelege. Oana Lis s-a apucat in urma cu doi ani de facultate și a decis sa faca Psihologia, pentru a putea profesa ulterior in domeniu. Practic sa se angajeze și sa fie pe…

- Oana Lis a recunoscut ca ce cearta cu Viorel din cauza banilor. „In orice cuplu, poate numai la milionari nu sunt certuri pe bani. Cred ca in orice cuplu, unul dintre motivele de cearta este capitolul financiar. Si eu si Viorel suntem aceeasi zodie, Pesti, si amandoi suntem cheltuitori, dar…