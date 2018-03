Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca Daniel Zamfir, exclus recent din PNL, era un socialist ratacit in PNL si mai sunt si alti colegi care functioneaza dupa acest model, motiv pentru care saluta inceputul de clarificare ideologica a partidului.

- Conducerea PNL a decis excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid si demiterea presedintelui PNL Sector 3, Florin Alexe. Mai multi parlamentari liberali l-au criticat pe Ludovic Orban pentru decizia luata, unii asumandu-si public nemultimirea, cum e cazul Adrianei Saftoiu si a Alinei Gorghiu, altii…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit, joi, despre excluderea sa din partid propusa de liderul Ludovic Orban, afirmand ca presedintele PNL „n-a dorit niciodata un dialog” cu el. Acesta a precizat ca ultima discutie purtata cu Orban ar fi fost in vara anului 2017 si ca de cand este presedintele PNL, „partidul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca la baza deciziei privind excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid au stat argumente "extrem de serioase". "Am luat decizia in Biroul Executiv de a-l exclude pe senatorul Daniel Zamfir din PNL. Va fi supusa validarii Consiliului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul Executiv al partidului a cerut Biroului Judetean Neamt sa revina asupra deciziei de dizolvare a Biroului Local PNL Piatra Neamt, aratand ca o echipa condusa de secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartau, a fost desemnata sa realizeze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Biroul judetean PNL Neamt a decis dizolvarea Biroului local Piatra Neamt, ca BEX a cerut sa se revina asupra acestei decizii si a stabilit o comisie din care va face parte si Catalin Morosanu care sa faca o analiza a starii organizatiei.

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters. Va reamintim ca executarea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PNL, prin Ludovic Orban, trage o a doua rafala de gloanțe impotriva propriului deputat, domnul Daniel Zamfir. Dupa ce acesta a fost maturat de la șefia Comisiei economice, iata ca acum partidul da de pamant cu un proiect de lege promovat de acesta. O face in mod public.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Ape tulburi și in PNL! Mai exact, lucrurile stau pe un butoi de pulbere in interioarul partidului, dupa ce, in ultima perioada, PNL a fost marcat de o serie de tensiuni existente intre liderul partidului, Ludovic Orban, și senatorul Daniel Zamfir. Tensiuni care au dus chiar la inlocuirea celui din urma…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a dezvaluit, la emisiunea Jocuri de Putere cu Rares Bogdan, de la Realitatea TV, ca înlocuirea lui Daniel Zamfir de la sefia Comisiei Economice din Senat a fost datorata unui vot secret, la care nu a participat.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Daniel Zamfir din PNL a intrat in conflict cu liderul partidului, Ludovic Orban, care l-a acuzat de „deviații” de la linia partidului. Disputa dintre cei doi pare ca a atins apogeul astazi, cand Zamfir a primit o lovitura dura, fiind inlocuit la conducerea Comisie economice din Senat.

- PNL cere din nou sesizarea Comisiei de la Venetia pentru legile justitiei Ludovic Orban, presedintele PNL foto: arhiva PNL considera ca semnalul dat miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene Jean Claude Junker este lipsit de orice echivoc, apreciind ca prelungirea…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila. UPDATE: Kelemen Hunor anunța ca UDMR susține Guvernul Dancila „Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața…

- Negocierile Opoziției, pe votul de investire a Guvernului Dancila, au eșuat. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca reprezentantii Uniunii urmeaza sa ia o decizie referitoare la sustinerea Guvernului Dancila in cadrul intalnirii grupurilor parlamentare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se intalneste luni cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul privind investirea noului Guvern, au declarat pentru AGERPRES surse parlamentare. Cele doua…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, intr-un interviu pentru ziare.com, ca senatorul liberal Daniel Zamfir ar urma sa fie exclus din partid daca "va continua pe linia" unor "atitudini neconforme cu deciziile partidului", referindu-se la proiectul de lege prin care Zamfir propune limitarea…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni duminica pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. "Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL Sector 2, sustine ca intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid il face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor. In opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul premier sa se alature liberalilor „pentru ca a…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…