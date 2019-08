Viorel Cataramă, prezidențiale 2019. Și-a dat arama pe față Viorel Catarama a declarat, sambata, la primul Congresul DL de la Botoșani, ca Romania a avut ghinionul sa aiba dupa 1989 persoane care au vrut sa schimbe comunismul cu socialismul cu fața umana și care au redirecționat Romania incepand cu 1990 și pana in prezent spre socialism. „Toate forțele politice din 1990 au fost socialiste sau neomarxiste, au dus o politica socialista care inseamna sa iți umfli statul pana pleznește, cu angajați a stat, sa ii indopi cu privilegii, salarii, ajutoare sociale, pensii speciale. Toate guvernele au facut la fel, iar Romania a ajuns sa aiba 30% din personalul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

