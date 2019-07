Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Catarama, presedintele Dreapta Liberala, transmite într-un comunicat de presa, ca Dan Barna la Cotroceni si Dacian Ciolos la Palatul Victoria, în functia de premier, reprezinta tabloul pericolului perfect pentru România. „Alianta USR-PLUS si-a desemnat candidatul…

- Intrebat cu cine considera ca va vota electoratul PSD daca in turul 2 vor intra Klaus Iohannis și Dan Barna, Rareș Bogdan a raspuns ca Iohannis va intra pe locul 1 in turul 2. "Nu exista electorat PSD sau PMP sau UDMR. Exista romani. Romani care trebuie sa aleaga intre doi candidati din turul 2.…

- „Știu ca multa lume e suparata ca USR/PLUS o sa aiba un candidat, pe Dan Barna, la Prezidentiale. Argumentul lor este ca “spargem votul” opozitiei și ca astfel favorizam PSD. E o minciuna, este profund neadevarat. O sa incerc sa le explic logic și rațional situația. 1) Vor fi…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au facut, oficial, anunțul ca se va merge in tandem la alegerile prezidențiale! Liderul USR va fi candidatul la prezidențiale, iar cel al PLUS va fi propunerea pentru funcția de premier.Cioloș a anunțat ca obiectivul Alianței USR - PLUS este de a caștiga prezidențialele,…

- "Este evident ca USR vrea ca presedintele Romaniei sa fie un om responsabil si care sa-i merite pe romani. Noi am stat foarte mult pe ideea candidatului la prezidentiale si am decis demult ca vom avea un candidat al nostru din mai multe motive. In primul rand nu poti sa te bazezi ca cineva, fie el…

- "Klaus Iohannis este un om non-conflictual. Deci campania noastra nu va fi bazata pe atacuri, lovituri sub centura, ci va fi una pozitiva, in care vom arata ce a facut Klaus Iohannis pentru Romania, in acesti cinci ani, ce a insemnat prezenta sa la Cotroceni. Vom merge pe un alt gen de campanie decat…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale. Motivul: Alianța va avea candidat propriu, lasand sa se ințeleaga ca intre el și Dacian Cioloș se va…

- Zi cu ghinion pentru USR - PLUS. Mitingul ar trebui sa inceapa la ora 16.00, dar este rupere de nori in București. Ramane de vazut cați oameni se vor strange la manifestare. Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua…