- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general, Elvila, la evenimentul dedicat listarii companiei pe piata AeRO.

- Leul moldovenesc continua sa se aprecieze in raport cu dolarul, dar și sa se devalorizeze fața de euro, relateaza NOI.md. Astfel, timp de o zi acesta a ciștigat in fața valutei americane puțin peste un ban, insa a cedat in fața monedei unice europene aproape 1,5 bani. Pentru 1 februarie curent Banca…

- Multiplii de piata ai producatorului de vin Purcari (WINE) sunt mai mari decat cei ai emitentilor cu vechime de pe Bursa de Valori Bucuresti, dar sunt in general sub multiplii emitentilor asemanatori listati in 2016 si 2017, considera analistii casei de brokeraj Prime Transaction. 0 0 0…

- Producatorul de mobila Elvila, controlat de omul de afaceri Viorel Catarama, se va lista joi pe piata AeRO, administrata de Bursa de Valori Bucuresti. 0 0 0 0 0 0

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, continua sa se intareasca in raport cu dolarul și sa slabeasca fața de euro, noteaza NOI.md. In weekendul trecut, el s-a apreciat fața de dolarul american cu aproape 5 bani, dar s-a depreciat fața de moneda unica europeana cu mai mult de 1 ban.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala. Marti, euro a crescut la 4,6679 lei, un nou nivel record. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta…

- Banca Naționala a României a anunțat, marți, curs euro/leu în creștere, moneda europeana atingând un nou maxim istoric.Astfel, cursul euro/leu a ajuns la valoarea de 4,6679 lei.Totodata, dolarul s-a apreciat marți în raport cu leul, cursul anunțat de…

- Radu Herjeu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a publicat recent un articol pe blogul sau prin care a reactionat la o afirmatie a purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca. Liberalul precizase ca Ludovic Orban a discutat cu Valentin Jucan despre o amenda de 20.000 de lei aplicata…

- Euro atinge vineri un nou maxim istoric, fiind pentru prima data cand depaseste pragul de 4,66 lei. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4,6614 lei, in crestere cu 0,21% fata de joi. Este pentru a doua oara intr-o saptamana…

- Moneda naționala a receptat din plin șocul noii crize guvernamentale, la doar o zi dupa demisia premierului Mihai Tudose devalorizandu-se foarte puternic fața de principalele valute. De fapt, leul a atins marti cel mai prost curs oficial din istorie in raport cu euro, dar a pierdut foarte mult teren…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, marți, un curs de 4,6599 lei/euro, un nou maxim istoric pentru moneda unica. Anterior, euro a atins cea mai ridicata valoare din istorie fața de leu in ultima zi a anului trecut, cand Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro. Stire in…

- Leul incepe saptamana pe apreciere fața de principalele valute, cursul anunțat de BNR pentru un euro ajungand la 4,6256 lei, in scadere cu 0,26% comparativ cu ședința de vineri. Leul a crescut, totdată, și în raport cu dolarul, moneda americană fiind cotată luni la 3,7686 lei,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate miercuri pe Bursa de la Bucuresti a urcat la 53,8 milioane de lei (11,58 milioane de euro), de la 38,46 milioane de lei (8,25 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- „Intr-un context in care costul banilor este asteptat sa creasca din cauza presiunilor inflationiste, 2018 este cel mai bun an pentru listarea la bursa. Din perspectiva venitului, consumul este la un nivel semnificativ pentru a incuraja investitiile si cresterile veniturilor pentru anul in curs.…

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.6434 -0.0137 -0.29 % Dolar american 3.8700 -0.0339 -0.87 % Francul elvetian 3,9618 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala…

- 'Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe metrul patrat, pe zece ani, cu un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament anualizat real de 3% pe o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni,…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Intr un raport, de astazi, catre Bursa de Valori Bucuresti, Societatea Nationala Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 29.12.2017 a unor acte juridice, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6412 lei/euro, in scadere cu 0,4% fata de nivelul record atins vineri, in contrast cu tendinta regionala.Vineri, euro a ajuns la un nivel record, de 4,6597 lei. Miercuri, leu s-a apreciat semnificativ in raport…

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- Euro creste la 4,65 blei lei, fata de 4,64 lei, cursul BNR anuntat vineri si atinge cea mai ridicata valoare din luna decembrie. Moneda europeana a atins maximul istoric atins in fata leului pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Precedentul record a fost atins pe 13 noiembrie la cursul BNR: 4,6495 lei/euro.…

- Euro de Craciun: cu 1 leu mai mult decat in urma cu 10 ani Cotatia oficiala afisata vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabila si pentru zilele Craciunului 2017, este de 4,6401 lei/euro, nivel care nu a mai fost intalnit in perioadele de sarbatori de pana acum. Cotatia este cu doar un leu…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunând înregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata într-un

- Rata anuala a inflatiei a urcat în luna noiembrie la 3,23%, cel mai înalt nivel din august 2013, când a fost 3,67%. Prețurile de consum au continuat sa creasca în luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcând la 3,23%, de…

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6315 -0.0012 -0.03 % Dolar american 3.9449 +0.0122 +0.31 % Francul elvetian 3,9560 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca…

- Banca Nationala a cotat miercuri moneda euro la 4,6321 lei, in scadere cu 0,05% fata de cursul de referinta anuntat marti, de 4,6344 lei. In schimb, dolarul american s-a apreciat si costa azi 3,9175 lei, fata de 3,9053 lei, cat a fost ieri. Cursul francului elvetian a scazut miercuri…

- Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD si Fondul Proprietatea, toate listate la Bucuresti, sunt in top zece cele mai valoroase companii din Romania. Doar 16 companii din top 100 cele mai valoroase din Romania sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, fata de 14 cate erau anul trecut, in…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 29 noiembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9705 Leva bulgareasca BGN 2,3736Dolarul canadian CAD 3,0518Francul elvetian CHF 3,9808Coroana ceha CZK 0,1822Coroana daneza DKK 0,6238Lira…

- Cea de-a doua emisiune de obligațiuni Bittnet are loc la doar 14 luni de la primul eveniment corporativ similar și are rolul de a finanța, in principal, achiziția Gecad Net Mihai Logofatu, Bittnet: Ne consolidam poziția de lider pe piața de training IT și de cel mai mare integrator multi-cloud din Romania…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6497 lei/euro, in scadere cu 0,12% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala. Luni, euro a atins nivelul de 4,6469 lei, iar marti a crescut pana la 4,6551 lei, un nou nivel record. Leul s-a…

- Cotatia oficiala afisata marti de Banca Nationala a Romaniei arata ca euro a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodata pana in prezent. Leul a mai avut maxime istorice in cursul lunii noiembrie, cea mai slaba cotatie fata de euro fiind de 4,6495, consemnata pe 13 noiembrie.…

- Pe 20 noiembrie 1995, au fost tranzacționate 905 acțiuni emise de 6 companii listate la BVB In prezent, la BVB sunt tranzacționare zilnic, in medie, peste 36,7 milioane de acțiuni emise de 88 de companii de pe segmentul principal Bursa de Valori Bucuresti (BVB), instituție fundamentala a pieței de capital,…

- Cursul BNR de luni: Euro 4.6469 +0.0069 +0.15 % Dolar american 3.9414 +0.0092 +0.23 % Francul elvetian 3,9833 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 78 de bani pentru un euro, cu trei bani mai mult decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Leul da semne de revenire tot mai puternice si este, pentru a doua zi la rand, in crestere in raport cu moneda unica europeana. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,38% fata de cursul de marti, cotatia pentru euro fiind de 4,6306 lei/unitate. Si dolarul are o scadere…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a realizat, in primele doua luni un profit operational dublu fata de anul trecut, de 8,32 milioane de lei, ajungand intr-un final la un profit net de 7,38 milioane de lei.

- Centrala electrica Brazi, detinuta de OMV Petrom, este disponibila in prezent la 100% din capacitatea de 860 de MW, dupa finalizarea lucrarilor de reparatii, unitatea putand acoperi pana la 10% din consumul mediu orar de electricitate al Romaniei. In data de 13 noiembrie, cel de-al…

- LEUL s-a prabusit. Cel mai slab curs din istorie. Cat costa astazi un EURO Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6390 lei, in sedinta de vineri. Leul ajunge…

- Profitul brut realizat de Transgaz in primele 9 luni este de 433,5 milioane de lei, in crestere cu 21% fata de cel realizat in perioada similara din 2016, arata un raport transmis luni de societate (simbol TGN) catre Bursa de Valori Bucuresti. Veniturile din activitatea de exploatare inainte…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a afisat un…

- CURS BNR: Euro crește la 4,62 lei, fața de 4,61 lei, cursul BNR anuntat ieri si atinge maximul ultimilor cinci ani si trei luni. Mai precis, leul nu a mai atins o valoare atat de scazuta din 3 august 2012 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6481 lei/euro. Pe 10 octombrie, moneda europeana…

- Cursul BNR de joi: Euro 4.6279 +0.0081 +0.18 % Dolar american 3.9865 +0.0055 +0.14 % Francul elvetian 3,9870 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor interbancare. …