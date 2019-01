Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la ceremonia de luni de inmanare a unor acorduri de finanțare pentru stimularea investițiilor, ca 14 proiecte de investiții vor fi finanțate din bugetul de stat, cu circa 860 milioane lei, iar proiectele vor genera 3.300 de noi locuri de munca, conform Mediafax."Ma…

- Romania se numara printre țarile cu cei mai mulți angajați care desfașoara activitați corelate cu exporturile Uniunii Europene la nivel mondial, respectiv 1,4 milioane de romani. Dintre aceștia, femeile reprezinta 44%, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana. Jumatate dintre exporturile Romaniei in…

- *** Angajez persoana pentru birou de copiat acte, serioasa cu cunostinte PC. Relatii la telefon 0752 550524 intre orele 9.00 – 16.00. *** Compania SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA — SEA COMPLET S.A. angajeaza REPREZENTANT VANZARI in Zalau. Trimiteți CV-ul pana la data de 03.12.2018, prin poșta la adresa:…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de operatorii economici, in județul Suceava sunt 111 posturi vacante. In Romania sint disponibile aproximativ 32.600 de locuri de munca, dintre care cele mai multe, respectiv 6.313, in București. La polul opus…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intermediul Serviciului EURES din cadrul AJOFM Timis, promoveaza oferta unui angajator din Danemarca pentru 200 locuri de munca (100 locuri pentru Danemarca si 100 locuri pentru Portugalia), pentru munca sezoniera, cules de mazare, campania 2019.…

- *** BELLINEA angajeaza: OPERATOR CNC, VOPSITOR, TAPITERI SI CONFECTIONERI. Informatii la telefon 0260618101 / 0758 027 202 sau la sediul firmei situat in Zalau, str.Fabricii nr.10. *** Primaria comunei Plopis anunta organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post de natura…

- Peste 32.000 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, cele mai multe dintre acestea fiind in Bucuresti (peste 6.000), Prahova (peste 3.000) si Arad (aproape 2.000), anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), conform news.ro.Potrivit ANOFM, in evidentele institutiei…

- O noua fabrica de confectii se va deschide, in cateva saptamani, la Telenesti. Investitorul turc angajeaza 130 de muncitori ca sa faca haine pentru export in Germania. Compania a fost vizitata ieri de premierul Pavel Filip si de ministrul Economiei, Chiril Gaburici.