- "Am militat pentru un stat suplu, la fel cum a facut și Partidul Republican din America. Cel puțin 500.000 de bugetari ar trebui sa fie concediați. Am ajuns ca 30 la suta dintre angajați sa fie la stat. Nu este posibil așa ceva, in Japonia sunt doar 10 la suta. Acum ne imprumutam pentru pensii…

- ”ADIO mariri de pensii si salarii. ADIO investitii. Nu se incaseaza bani la buget nici macar pentru cheltuielile curente. In primul trimestru din 2019 executia bugetara arata un dezastru. Incasarile sunt sub planul aprobat impreuna cu bugetul. In aceasta situatie urmeaza reduceri de cheltuieli =…

- Omul de afaceri si presedinte al Partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, a anuntat ca isi va depune candidatura la alegerile prezidentiale din iarna. "Voi candida la alegerile prezidentiale din 2019 ca presedinte al partidului politic Dreapta Liberala, cu un mesaj ProCapitalism. Vrem sa trimitem…

- Conform unui anunț publicat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), la doar o luna de la demararea inscrierilor in programul Rabla Clasic 2019 mai sunt mai puțin de un sfert din primele de casare. Inscrierile in Programul Rabla Clasic 2019 au inceput pe 12 aprilie, cu 30.000 de prime de casare…

- O tanara din Alba, va debuta in 17 mai 2019, la Opera Naționala Romana Cluj Napoca, cu rolul lui Mimi din opera “La Boheme” de Giacomo Puccini. Lorena Puican este soprano, are 25 de ani și este din Alba Iulia. In prezent este studenta in anul 2 de Masterat, la Academia Naționala de Muzica „GH. […] The…

- Castigul salarial mediu nominal net, in februarie, a fost de 2.933 lei, in crestere fata de aceeasi luna a anului trecut (+17,9%), dar in scadere fata de luna precedenta cu 3 lei (-0,1%), potrivit Institutului Național de Statistica (INS). In ianuarie, castigul salarial mediu net a crescut, nominal,…