- ”Evident ca Romania deranjeaza ca avem o industrie IT foarte puternica. Exista o competiție, ca in toate domeniile, pe piața europeana și nu numai. Este o declarație care pregatește, de fapt, in numele unor principii, care nu sunt decat declarative, plecarea IT-iștilor din țara. Tot calcul politic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara referitor la atitudinea Aliantei USR PLUS fata de liberali pe durata campaniei electorale ca aceasta a atacat "sistematic" PNL, relateaza Agerpres.Orban a afirmat ca liberalii sunt implicati cu toata energia în "batalia"…

- Orban a afirmat ca liberalii sunt implicati cu toata energia in "batalia" cu PSD si nu au avut timp sa raspunda "rautatilor" celorlalti competitori de pe scena politica. "Noi suntem PNL, noi suntem pe propriile picioare, noi candidam pentru Parlamentul European ca PNL, fiind membri in cea…

- "Daca ar fi numai politic, ar fi perfect. Din nefericire, noi ne-am obisnuit ca justitia si statul subteran sa se amestece in politica. Atunci, apar lucruri de nesuportat, apar abuzuri inspaimantatoare, apare o Romanie ravasita. Se distruge ce a mai ramas din imaginea Romaniei in exterior, se blocheaza…

- Candidatul aflat pe pozitia a doua pe lista Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Anghel Iordanescu, a declarat, miercuri, la Sancraiu de Mures, ca, impreuna cu colegul sau, Ilie Nastase, daca vor fi alesi in Parlamentul European, nu vor transfera la Bruxelles scandalurile de pe scena…

- Imbranceli la ieșirea lui Liviu Dragnea de la ICCJ "Era cat pe ce sa fie linsat. Politica domnului Iohannis si a opozitiei este asaltul in permanenta asupra lui Liviu Dragnea, asaltul cu justitia. Si pentru ca justitia nu se lasa usor convinsa s-au adus si 300 de persoane sa urle, sa tipe,…

- Fostul presedinte Traian Basescu anunta un dezastru in alegerile europarlamentare pentru PSD . Acesta sustine ca PNL si PMP vor avea un procent mai mare decat partidul lui Liviu Dragnea care astfel va pierde si majoritatea pe care o detine in prezent in Parlament alaturi de ALDE. „Alegerile europarlamentare…

- Mișcarea #Rezist vrea sa provoace un adevarat cutremur pe scena politica, lovind puternic in parlamentarii din Romania. Anunțul a fost facut chiar de Malin Bot, unul dintre liderii protestatarilor.Potrivit lui Bot, incepand de sambata, protestatarii au demarat... Citește AICI ce CUTREMUR vrea sa provoace…