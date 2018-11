Viorel Cataramă, alegeri prezidenţiale: Voi candida Viorel Catarama, cel care si-a anunta demisia din PNL si lansarea unei noi platforme politice a avut o interventie telefonica la Romania TV in cadrul careia a explicat care sunt motivele care au stat la baza deciziei sale si care sunt planurile sale politice. "Eu incerc de mai multi ani sa promovez pe scena publica un program politic, social, ideologic de dreapta. Am ajuns la concluzia ca partidul din care pana astazi am facut parte nu este pregatit, nu e dispus sa isi asume o astfel de ideologie. Disputele mele au avut loc la baza ideologia si nu lupte pentru functii sau alte privilegii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

