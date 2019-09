Viorel Catarama a ieșit din cursa prezidențiala. Biroul Electoral Central a anunțat ca a respins inscrierea candidaturii omului de afaceri la alegerile prezidențiale. El candida din partea Partidului Dreapta Liberala. Motivul consta in existența unor suspiciuni asupra autenticitații unui numar important de semnaturi. Este vorba de circa 94.000 dintre cele 231.000 de semnaturi de susținere a The post Viorel Catarama a fost respins de BEC la prezidențiale. Ar fi depus 94.000 de semnaturi false appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .