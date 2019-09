Astazi, Viorel Catarama a starnit mare valva in mediul online, atunci cand a anunțat ca va oferi o recompensa de 100.000 de euro celui care le va gasi pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. La scurt timp dupa ce a facut publica postarea care precizeaza acest fapt, Viorel Catarama a oferit niște explicații in plus.