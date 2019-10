Un barbat de 44 de ani din Cluj a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca, timp de 3 ani, a violat fiica in varsta de 14 ani a iubitei sale. A fost arestat și un tanar de 20 de ani, acuzat ca, aflat in vizita in locuința celor doi, a violat acceași copila, conform Mediafax.

Reprezentanții IPJ Cluj au declarat, marți, ca barbații arestați sunt din comuna Cașeiu.

„Polițiștii de investigații criminale din Dej au identificat și reținut pentru 24 de ore doi barbați banuiți de comiterea unor infracțiuni contra libertații și integritații sexuale. Conform probatoriului administrat, doi…