- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a afirmat miercuri ca pentru infractiuni precum violul, rapirea sau traficul de persoane nu ar trebui sa opereze prescriptia. "Este ideea mea ca si jurist. Eu consider ca asemenea infractiuni ar trebui sa fie imprescriptibile. Nu vreau sa para ca voi…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, in perioada 14 – 20 septembrie, 42 de perchezitii domiciliare si au instituit masuri asiguratorii in valoare totala de peste 7.800.000 de lei in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca in sedinta de guvern de joi va incerca sa gaseasca o solutie astfel incat angajatii din ministerele care au apartinut ALDE sa isi primeasca salariile."Maine (joi - n.r.) voi avea sedinta de guvern si voi incerca sa gasesc o solutie astfel incat…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs in localitatea Dorobanțu, județul Constanța. Doua persoane au murit, vineri seara, dupa ce un buldoexcavator și o motocicleta s-au ciocnit violent. In urma impactului puternic, motocicleta a luat foc, iar flacarile au cuprins și utilajul. Accidentul a avut…

- Politistii de la Crima Organizata au facut, joi dimineata, noua perchezitii in Timisoara, la persoane suspectate ca se ocupau cu traficul de persoane, racolau fete pe care le obligau sa se prostitueze. 11 persoane urmeaza sa fie audiate la sediul DIICOT Timișoara, scrie News.ro. Potrivit unor surse…

- Șase persoane au fost ranite, miercuri, dupa impactul dintre doua mașini, pe DN 14, in localitatea Slimnic, din județul Sibiu, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens. Traficul in zona este blocat, transmiteMEDIAFAX.Potrivit ISU Sibiu, echipajele medicale au fost solicitate pentru șase victime,…

- Cazul recent de la Caracal se complica cu fiecare zi care trece și apar tot mai multe informații. Ultimele dezvaluiri au aratat ca exista o legatura intre rapirile fetelor și traficul de persoane, care aduc presupuneri ca suspectul Gheorghe Dinca nu ar fi singurul implicat.