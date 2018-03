Stiri pe aceeasi tema

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Sute de suceveni au cantat impreuna cu Dan Bittman duminica, 18 martie, la concertul susținut de Holograf pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. In ciuda zapezii și a gerului de afara, cei cinci membri ai trupei Holograf, Dan Bittman, Iulian Vrabete, Edi Petroșel, Tino Furtuna și Romeo ...

- Un concert unic prin amploarea si prin insemnatatea sa. Sambata, la Sala Sporturilor din Buzau, aproximativ 2.500 de persoane au participat la spectacolul „Din suflet romanesc”, un concert care a marcat implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, reunind pe aceeasi scena unele dintre…

- Experții din Marea Britanie susțin ca un atac cibernetic de proporții ar putea distruge complet rețeaua electrica a statului insular, cauzand nesiguranța, revolte și, intr-un final, mii de morți. Cel mai important aspect care ar trebui ținut minte este ca un astfel de atac s-ar putea intampla oricand,…

- Statele Unite impun santiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller, transmite The Associated Press conform News.ro .

- Domnule președinte de ședința, Stimați colegi, In afara de acuze, scuze și demiteri legate de cei responsabili din guvernele PSDragnea pentru Centenar, deși suntem deja in luna martie a anului Centenarului, actuala Putere nu a facut nimic concret, pana in prezent, pentru celebrarea așa cum se cuvine…

- Un partid al opozitiei ungare a sesizat marti Comisia Europeana dupa unele dezvaluiri aparute in presa potrivit carora un ministru al guvernului condus de Viktor Orban ar fi fost autorizat de un necunoscut sa gestioneze suma de 4,3 milliarde de euro, relateaza AFP. 'Coalitia Democratica (DK) cere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- "Eu nu fac compromisuri, nu am facut niciodata", a spus Badalau in legatura cu desemnarea sa pentru presedinte al Consiliului National al PSD, potrivit news.ro. Intrebat pe cine sustine la functiile de presedinte executiv si secretar general, el a raspuns: "Doamna premier si domnul Neacsu".…

- Consiliului Judetean Arad, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana „A.D. Xenopol”, avand sprijinul Universitații de Vest “Vasile Goldiș” din Arad a fost, zilele trecute, gazda unei manifestari complexe, pusa sub genericul influențelor principiilor wilsoniene asupra Europei moderne. Sala „Vasile Goldiș”…

- MUZICA… Vasluiencele sunt asteptate, maine, 8 Martie, la Sala Polivalenta din oras, pentru a sarbatori Ziua Internationala a Femeii la Sala Polivalenta. La ora 17:00 va avea loc un mega-spectacol muzical, cu artisti de prima mana: Cezar Ouatu, Nico, Romeo Zaharia si Doina Morosanu. „Un concert extraordinar…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, s-a intalnit pentru prima oara cu oficiali inalti de la Sud si a declarat ca vrea sa „scrie o noua istorie a reunificarii nationale” cu Coreea de Sud, potrivit principalei agentii de stiri a Nordului.

- Editia 2018 a Festivalului international de arta contemporana ICon Arts Transilvania va aduce pe scena Filarmonicii de Stat din Sibiu concertul London Schools Symphony Orchestra, pentru prima data in Romania. London Schools Symphony Orchestra va concerta sambata, 28 iulie, sub conducerea artistica a…

- London Schools Symphony Orchestra (LSSO) va concerta, pentru prima data in Romania, pe scena Festivalului international de arta contemporana ICon Arts Transilvania 2018, ce va avea loc in luna iulie, la Sibiu. LSSO va veni in Romania la invitatia Uniunii de Creatie Interpretativa a Muzicienilor…

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- NEWS ALERT Cați bani cer ONG-urile din bugetul Clujului pentru CULTURA, in anul CENTENARULUI. SUME + CLASAMENT Un numar de 297 de ONG-uri au depus cereri pentru finanțari nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru proiecte si actiuni culturale in 2018. Suma solicitata se…

- Legatura de rudenie dintre cele doua modele este evidenta la exterior, Karoq imprumutand o serie de elemente stilistice de la fratele sau mai mare (e, probabil ultima creatie a designerului sef de la Skoda, Josef Kaban, inainte ca acesta sa plece pe acelasi post, la BMW). Iar ca alura ne aminteste de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, demareaza inscrierile pentru sesiunea 2018 a sub-programului Pioneers into Practice. Pioneers into Practice este un program educațional cu o componenta…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Șeful…

- Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” organizeaza in cadrul Stagiunii de Concerte 2017-2018 a Corului de Camera PASTORALA un concert coral dedicat sarbatorii traditionale de Dragobete. In „Obiceiuri populare de peste an – Dictionar” (1997), se asociaza numele de Dragobete cu un personaj din mitologia…

- Cancelarul german Angela Merkel a pus in garda miercuri China ca nu ar trebui sa-si lege investitiile in Balcani de problemele politice, in momentul cand Beijingul este acuzat de unii ca doreste sa-si extinda in acest fel influenta in Europa, relateaza AFP. "Suntem pentru liber schimb", a subliniat…

- Valoarea estimata a obiectivului de investitii prevazuta este de 97,15 milioane euro Intr-un comunicat dat publicitații CFR SA afirma ca proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru…

- Comunicatul Suporter Club UTA, dupa ce Florin Manea s-a declarat dispus sa preia clubul. Impresarul a purtat deja negocieri cu oficialitațile. A aparut parerea Suporter Club UTA in legatura cu negocierile declanșate de Manea: brandul UTA sa fie protejat, clubul sa aiba un beneficiu, și nu invers! Comunicat…

- Ansamblul Folcloric “Plai de Dor” din Mioveni a plecat in China, unde va participa in perioada 16 – 21 februarie la “Beijing Chaoyang International Spring Carnival 2018”. Evenimentul se afla la cea de-a 15-a ediție și este unul dintre cele mai mari organizate anual in Beijing pentru a marca Anul Nou…

- Procurorii din Munchen au impus o amenda de 81,25 milioane de euro grupului aeronautic european Airbus, in urma investigatiei privind acuzația de frauda si mita in legatura cu vanzarea unor avioane Eurofighter Austriei in 2003, potrivit Reuters . Ministerul Apararii din Austria anuntase, in februarie…

- Saptamana 12 - 18 februarie 2018 la Filarmonica „George Enescu”: Stagiunea de marti seara Marți, 13 februarie, ora 19:00 Sala mica a Ateneului Roman Recital de chitara Duo KITHARSIS: Alexandra Petrisor Dragos Horghidan Program: Jean Philippe Rameau Allemande Le Rappel des Oiseaux Les…

- Finlanda și Estonia au prezentat proiectul unui tunel subacvatic de peste 100 de kilometri care sa faca legatura intre capitalele Helsinki și Tallin. Mașinile vor fi transportate in shutlle-uri cu 160 km/h.

- Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza, in perioada 6 - 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online, parte a dezbaterii publice privind proiectele de plan-cadru pentru invatamantul liceal.

- De cateva saptamani ne tanguim ca Simona nu a primit 2 milioane de la Adidas. Ce nedreptate, ce jignire pentru marea noastra campioana! In fiecare zi se inventeaza o stire ca, in fine, Simona s-a razbunat, marele sponsor este la usa. Ultima declaratie a venit de la Victor Hanescu «romanii sunt marginalizați»,…

- Prima victorie Philadelphia Eagles in Super Bowl a declanșat fiesta pe strazile din Philadelphia, dar petrecerile au degenerat in incidente in urma carora a fost nevoie de intervenția pompierilor și a poliției, scrie Reuters. Fanii echipei din Philadelphia au patrecut in baruri și au ieșit pe strazi…

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul „Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta. Una dintre concluziile procurorilor este ca jocul ''Balena Albastra'' a cunoscut…

- Timp de preparare: cca. 50 de minute Aproximativ 670 kcal/porție. Se consuma cu paine alba. Ingrediente: – 150 g arahide – 1 legatura ceapa verde – 200 g țelina – 2 cartofi mijlocii – 1 lingura ulei de arahide – 500 g rosii (din conserva) eventual puțina supa de legume din plic – 3 lingura frunze de…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, potrivit Agerpres, motivand prin faptul ca ar fi nefavorabila o izolare a UDMR in Parlament in anul Centenarului.

- Vasile Muraru si Nae Lazarescu au avut o conexiune foarte puternica, iar Muraru a ramas in relatii apropiate cu familia partenerului de cuplet. "Tin legatura cu familia regretatului Nae Lazarescu. Intrasem in familie. Tin legatura si cu nepoata, si cu nepotul, merg la cimitir de cate ori trec…

- Farfarello este un proiect initiat in Germania de Mani Neumann (ex violonist Phoenix) si Ulli Brand si insesamna in primul rand vioara, blockflote, chitare acustice pe 6 si 12 corzi, percutie & bass. Mani Neumann (vioara, blockflote) si Ulli Brand (chitara), membrii fondatori ai trupei…

- Liderul partidului Pro Romania, deputatul Victor Ponta a declarat, miercuri, ca a venit la Iasi pentru a lua parte la aniversarea a 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri cu speranta ca in acest an al Centenarului "romanii sa fie mai uniti". "Am si eu functia de roman si asta sper ca…

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fata, a cincisprezecea din ciclul realizat de doctorul in Stiinte Politice Alba Catrinel Popescu, contine evocarea personalitatii lui Nicolae Iorga, cel mai mare savant roman al…

- In comuna Vintileasca, orele de curs au fost suspendate din cauza viscolului si a vremii nefavorabile. Conform datelor furnizate de autoritatile locale, viscolul este foarte puternic si s-a decis ca scolile sa fie inchise, in conditiile in care microbuzele nu pot circula. „Bate vantul foarte…

- In Parlamentul Romaniei m-am dus imbracat in costum popular și cu un tulnic moțesc ca sa reamintesc in mod simbolic președinților Dragnea și Tariceanu sa nu uite ca sunt și ei romani. Ca moț din Apuseni, am crezut și inca mai cred ca macar acum in anul Centenarului vom regasi inclusiv in cadrul clasei…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri seara ca 2018 este "un an simbol", in care romanii ar trebui sa fie "stransi in jurul acelorasi idealuri comune", pentru a dezvolta Romania. "2018 este un an simbol, este anul Centenarului. (...) Daca toti am intelege acelasi lucru din acest simbol…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii “Oltenia” va sustine in data de 12 si 13 ianuarie un concert extraordinar de Anul Nou. Concertul se va desfasura cu casa inchisa, toate biletele fiind epuizate. Iata programul: Dirijor: Walter Attanasi (Italia) In program: Johann ...

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Oficialii Politiei Romane au anuntat ca i-au acordat femeii care predat oamenilor legii geanta cu 16.000 de euro pe care o tanara din Braila a pierdut-o intr-un restaurant din Arges o "Diploma de merit in semn de recunoasterea a calitatii morale". In cursul zilei, poposise la local o femeie…

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Singurul lucru pe care il știu este ca nu știu nimic, a zis Socrate. Poate fi contrazis? Un numar mare de cunoștințe inseamna și mai multe intrebari. Astfel, daca Williams James a spus ca o propoziție este adevarata daca este utila, eu intru in multe nedumeriri. Cumva producand o minciuna utila, cu…

- Putem sa vorbim de o noua prestație superba a Corului Filarmonicii de Stat Arad, care a susținut un concert cu cele mai frumoase colinde romanești, dar și din repertoriul intrenațional. Chiar daca in ultimii ani „isprava” corului se repeta calatorii aflați in gara au fost luați prin surprindere și s-au…