- Temeri in Ucraina. Rusia ar testa la Chișinau, cu ajutorul președintelui moldovean Igor Dodon, scenariul de federalizare a țarii noastre, ca in viitor Kremlinul sa-l implementeze in regiunea Donbas. De aceasta parere este fostul ambasador al Ucrainei la Chișinau Serghei Pirojkov.

- Anatoli Matios, procurorul militar sef al Ucrainei, a dat asigurari, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va solicita o reuniune de urgenta la cel mai inalt nivel, declarandu-se ingrijorat de continutul unui video propagandistic, difuzat pe YouTube zilele trecute, in care Romania ar anexa partea…

- Procurorul militar sef al Ucrainei, Anatoli Matios, a cerut - duminica - convocarea unei reuniuni de urgenta a conducerii Ministerului de Externe, Statului Major al armatei, Serviciului militar de informatii si Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in legatura cu difuzarea pe internet a unei…

- Rusia intentioneaza sa simplifice procedura de acordare a cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, nu doar pentru locuitorii din Lugansk si Donetk, a indicat sâmbata presedintele Vladimir Putin, într-o conferinta de presa la Beijing, transmite AFP, citata de Agerpres.'Ne gândim…

- Șeful Comitetului Dumei de Stat pentru Relatia cu CSI, Leonid Kalasnikov, a confirmat pentru Kommersant ca "un astfel de decret ar putea fi semnat imediat dupa alegerile din Ucraina". Se preconizeaza ca decretul va permite ca locuitorii din autoproclamatele republici Donetk si Luhansk sa poata obține…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu susține ca informațiile privind planurile Rusiei de a ataca Romania sunt pure maipulari, neavand la baza un adevar. Vintu susține ca Romania este datoare sa incere sa normalizeze relațiile cu Rusia."Rusofobia Generație, hai sa mai demontam o manipulare…