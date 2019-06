Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, propusa de Ludovic Orban, este noul presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares Bogdan, cel care a ravnit…

- Ședința conducerii centrale PNL in care se voteaza noua conducere din București, in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, este marcata de tensiuni.Florin Roman i-a reproșat lui Ludovic Orban ca o prefera pe Violeta Alexandru la șefia PNL București in locul lui Rareș Bogdan. Roman…

- Dupa ce Cristian Busoi si-a dat demisia din aceasta functie, Rares Bogdan era o varianta pentru a prelua sefia PNL Bucuresti. Insa potrivit surselor din PNL citate de Antena 3, Ludovic Orban nu si-ar dori ca Rares Bogdan sa preia functie de conducere la PNL Bucuresti pentru ca, intr-un fel, si-ar…

- "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat…