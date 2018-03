Stiri pe aceeasi tema

- "Orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD-ALDE, canibalizeaza opozitia de astazi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Platim un pret prea mare in conditiile in care, oricum, la un moment dat, opozitia…

- Fostul ministru delegat pentru dialog social din Guvernul Ciolos, Violeta Alexandru, a criticat, sambata, decizia lui Dacian Ciolos de a infiinta un nou partid, sustinand ca orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul si ”canibalizeaza opozitia de astazi”.

- "Colegul Ionuț Braescu dupa o "cursa altfel" cu "școala altfel" din Focșani. Este cea mai buna oglinda a EDUCAȚIEI din Romania anului 2018, fie ca vorbim despre invațamant sau familie. Adresez urmatoarea intrebare retorica: cand vom incepe sa transportam oameni?", a scris Cosmin Nicolae, directorul…

- Directorul unei firme de transport persoane și-a pus mainile in cap, dupa ce a vazut cate gunoaie au fost lasate intr-un autocar de mai mulți elevi din Focșani, care au participat la activitați in cadrul programului „Școala Altfel”. Zeci de sticle, pungi și ambalaje pentru mancare au fost aruncate o…

- Un utilizator facebook, Cosmin Nicolae, a postat o fotografie pe rețeaua de socializare in care apare un coleg de-al sau facand curațenie intr-un autocar, dupa ce ar fi fost in excursie cu elevi din Focșani. „Colegul Ionuț Braescu dupa o "cursa altfel" cu "școala altfel" din Focșani. Este cea…

- Excluderea lui Daniel Zamfir din PNL provoaca scandal in partid. Deputatul PNL Adriana Saftoiu i-a adus, joi, un reproș dur lui Ludovic Orban, pentru modul in care s-a luat deciziai privind sancționarea senatorului liberal. ”Sunt motive mult mai serioase, decat cele imputate colegilor propuși acum pentru…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, scrie, miercuri, pe Facebook, ca in Romania, tara cu cele mai mari probleme legate de infectiile nosocomiale, dar cu cel mai mare consum de antibiotice, specialistii din sistem care ar putea rezolva aceasta problema, respectiv infectionisti, epidemiologi…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, scrie, miercuri, pe Facebook, ca in Romania, tara cu cele mai mari probleme legate de infectiile nosocomiale, dar cu cel mai mare consum de antibiotice, specialistii din sistem care ar putea rezolva aceasta problema, respectiv infectionisti, epidemiologi…

- Scandalul Cambridge are ramificatii si în România. Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica și cel care a facut primele dezvaluiri privind folosirea ilegala a datelor Facebook în campanii electorale, afirma ca

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna spune, comentand scrisoarea Forumului Judecatorilor din Romania, care ii cere lui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului legile Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, ca "ne-ar mai putea salva" numerele mari, vocile care nu tac si un presedinte…

- Raluca Pruna scrie, pe Facebook, ca Forumul Judecatorilor din Romania ii cere presedintelui sa retrimita legile la Parlament spre reexaminare, sa sesizeze Curtea Constitutionala si sa solicite avizul Comisiei de la Venetia "pentru motive serioase, despre care se vorbeste in spatiul public de cand aventura…

- PSD ataca instituțiile statului PNL iși face simțit tot mai mult rolul de partid de opoziție. Prin cei 20% pe care il au in parlament nu pot decat sa fie vocali, sa propuna soluții pe care cei de la PSD sa le accepte, asta in situația in care respectivele propuneri nu le strica acestora socotelile…

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia. Conform sursei citate, in afara fostul presedinte al…

- CAȘTIGATOR EXATLON. Pe unul dintre grupurile susținatorilor EXATLON ROMANIA, a fost publicata o fotografie care ar arata ca Mariana ar fi caștigatoarea EXATLON ROMANIA. CAȘTIGATOR EXATLON. Iata fotografia: CAȘTIGATOR EXATLON. Problema este ca aceasta poza este un photoshop…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba"."In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Vasile Dincu, fostul ministru al Dezvoltarii in perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, spune ca a incercat un experiment pe pagina sa de Facebook, cand le-a cerut oamenilor sa doneze cate un euro pentru ca Romania sa devina sponsorul Simonei Halep, dupa desparțirea de Adidas. Fostul ministru și europarlamentar…

- Miriam Eugenia Soare, o jurnalista in varsta de 53 de ani, cere ajutorul noului ministru al Sanatatii printr-o scrisoare deschisa. Miriam povesteste printr-o postare pe Facebook ca in 2015 a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer, si-a taiat ambii sani intr-o clinica privata. Un an mai tarziu…

- Liderul PNL i-a solicitat premierului Romaniei sa dispuna urgent publicare in Monitorul Oficial a ordinului ANRM prin care se actualizeaza prețul de referința la care platesc redevența cei care exploateaza gazele naturale. Daniel Zamfir susține ca Dancila are obligația sa puna capat „jafului…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Fostul ministru Doina Pana i-a urat mult succes in noua funcție lui Ioan Deneș și l-a asigurat de intreg sprijinul domniei sale, ca deputat in Parlamenul Romaniei. „Preiau astazi un portofoliu extrem de important pentru Romania. Inființarea acestui minister a fost considerata o prioritate…

- Tinerii liberali cer studenților sa se delimiteze de noul ministru al Educației, folosind hashtagul #NuInNumeleMeu, pe rețelele de socializare.Organizația de Tineret a PNL spune ca este o forma de protest in mediul online prin care vor sa demonstreze ca nu sustin demersul complice al mediului universitar…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- Un an de guvernare PSD – ALDE a fost un an pierdut pentru Romania, susțin liberalii. Analiza activitații Guvernului PSD – ALDE din 2017 realizata de Comisiile de specialitate ale Partidului Național Liberal demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- Elena Udrea a avut o reacție neaștepta la numirea Vioricai Dancila ca premier, despre care spune ca este un prim-ministru ”care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate”. ”De data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.…

- “De regula, partidele de opozitie nu isi prefigureaza programele de guvernare din primul an. Noua ni s-a cerut din primul an de opozitie sa prefiguram un program de guvernare. Eu nu vreau sa ma compar cu PSD. Daca m-as compara cu PSD, pai avem 10.000 de candidati de prim-ministri mai buni decat Dancila.…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Fostul ministru Elena Udrea a comentat, pe Facebook, desemnarea social-democratei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru, sustinand ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate". "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- PNL si USR vor alegeri anticipate Opozitia respinge categoric sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si spune ca PSD ar trebui sa se retraga de la guvernare. PNL si USR vor alegeri anticipate, iar PMP va veni, miercuri, la Cotroceni, cu o propunere de premier. Petruta…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu a fost audiat in cazul binecunoscut de acum al medicului Mihai Lucan, de la Cluj, acuzat, intre altele, de tentativa de omor. Voiculescu a postat, insa, de curand, pe pagina sa de Facebook, drama prin care un tanar a trecut si, din pacate,…

- Fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, argumenteaza, intr-o postare pe Facebook dedicata Zilei Culturii Naționale, ca reformele fiscale facute de PSD vulnerabilizeaza artiștii romani. “Revoluția fiscala” este o lovitura data in special artiștilor aflați la inceput de drum, spune actualul parlamentar…

- Liderul Tineretului Social Democrat (TSD), Horia Stancu, a publicat pe pagina personala de Facebook un atac la adresa ministrului Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, șef TSD la nivel național, care a transmis duminica o scrisoare catre partid, in care face apel la inceperea unei…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Siria, a fost suprins in timp ce se uita, pe geam, la oamenii aflați intr-o sala de fitness, dintr-un oraș aflat in sudul Turciei. Poza cu el a devenit virala, iar proprietarii salii l-au cautat pentru a-i face un cadou: abonament pe viața. Muhammet Halit a fugit din…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…