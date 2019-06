Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, propusa de Ludovic Orban, este noul presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares Bogdan, cel care a ravnit…

- Dupa ce Cristian Busoi si-a dat demisia din aceasta functie, Rares Bogdan era o varianta pentru a prelua sefia PNL Bucuresti. Insa potrivit surselor din PNL citate de Antena 3, Ludovic Orban nu si-ar dori ca Rares Bogdan sa preia functie de conducere la PNL Bucuresti pentru ca, intr-un fel, si-ar…

- Intrebat daca ar accepta sa fie prim-ministru, la propunerea lui Klaus Iohannis, in cazul in care va trece moțiunea de cenzura, Rareș Bogdan a raspuns: ”Am un respect deosebit pentru președintele Romaniei, pe care il cunosc inca din al doilea mandat de primar al Sibiului, am fost langa domnia…

- In interiorul partidului se contureaza deja doua curente de opinie, unul dintre ele fiind favorabil lui Rares Bogdan, in opozitie cu Ludovic Orban, in ideea ca fosta vedeta tv a contribuit major la rezultatul PNL la alegerile europarlamentare, alaturi de Presedintele Klaus Iohannis, implicat activ in…

- Numirea anunțata de doua luni a lui Rareș Bogdan in fruntea organizației PNL București, care ar fi trebui sa se concretizeze azi, in ședința BEX al PNL, nu s-a mai produs. Președintele PNL, Ludovic Orban, a preferat sa ceara o amanare de doua saptamani pentru a face ”o analiza” a activitații organizațiilor…

- Lia Olguța Vasilescu a gasit un mod inedit de a-l ridiculiza pe președintele Klaus Iohannis. Totul s-a intamplat pe pagina sa de Facebook. Lia Olguța Vasilescu a ținut sa-i ia peste picior pe Klaus Iohannis pe tema referendumului. Liderul PSD a postat o fotografie in care președintele apare ținandu-se…

- "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat…