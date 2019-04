Violenţele jandarmillor asupra Vestelor Galbene. Au fost deschise 209 de anchete interne ''Acestea sunt anchete care merg de la insulta la raniri care pot fi grave. Daca au existat greseli, vor fi si sanctiuni'', a declarat Castaner pentru postul de televiziune France-2.



Anumite modalitati de mentinere a ordinii dupa inceperea miscarii 'vestelor galbene', la 17 noiembrie, fac obiectul unor critici virulente din partea manifestantilor, a partidelor politice si a militantilor pentru drepturile civice, potrivit Agerpres.



Este denuntata in mod special folosirea ''proiectilelor cu impact cinetic'' (LBD), mai multe persoane fiind ranite grav la ochi de LBD in timpul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

