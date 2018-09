Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi sefi din Jandarmerie si coordonatorii interventiei din Piata Victoriei din 10 august au fost chemati, vineri, la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi sub acuzare in dosarul violentelor de la protestul diasporei din 10 august. Sefii Jandarmeriei , Ionut Catalin…

- Actualul șef al Jandarmeriei, Ionut Sindile, și fostul șef al instituției, Sebastian Cucoș, au fost puși sub invinuire, vineri, pentru modul in care s-a intervenit impotriva protestatarilor din Piata Victoriei, pe 10 august. Șeful Jandarmeriei Romane, Ionuț Sindile, a fost pus sub invinuire in dosarul…

- Lumea Justitiei publica in exclusivitate pasaje din incheierea prin care Judecatoria Sectorului 1 a prelungit mandatul de arestare emis pe numele lui Daniel Dumitru, tanarul care i-a furat pistolul jandarmeriței Stefania in timpul violențelor care au avut loc la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. …

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, marți, ca "dirijorul in alb", care ar fi coordonat jandarmii la protestul de vineri, va fi prima audiata in Comisia pentru drepturile omului, la inceputul sesiunii parlamentare, precizand ca este inadmisibil ca instituțiile sa protejeze identitatea acestuia,…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus marti ca Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General sa preia de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar ancheta in dosarul privind modul de interventie al jandarmilor...

- Procurorii Sectiei Militare a Parchetului General preiau ancheta privind violentele din 10 august din Piata Victoriei, pana acum cercetarile fiind desfasurate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

- Jandarmii au identificat, la protestul de duminica din Piața Victoriei, un barbat care ar fi participat la violențele de vineri, cand au fost loviți doi jandarmi. Forțele de ordine au ridicat suspectul și l-au condus la secția de poliție pentru verificari, transmite Mediafax. Un barbat care ar fi participat…

- Miting Diaspora. Dupa ciocnirile din timpul zilei, episoadele in care anumite grupuri de protestatari s-au batut cu jandarmii au continuat și la lasarea serii. Dupa mai multe runde de gaze lacrimogene, jandarmii au utilizat și tunurile cu apa in jurul orei 23:20, astfel ca Piața Victoriei a fost eliberata…