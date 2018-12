Violenţele de la Paris: 139 de persoane aduse în faţa justiţiei, alte 111 plasate în arest prelungit (parchet) La doua zile dupa violentele de la Paris in contextul protestului ''vestelor galbene'', 139 de suspecti au fost trimisi in fata justitiei, iar in cazul altor 111 s-a prelungit arestul, a anuntat luni Parchetul din Paris, citat de AFP.



In cursul violentelor de la sfarsitul saptamanii trecute, 363 de persoane au fost plasate in arest, dintre care 32 minori, potrivit unui nou bilant al Parchetului din Paris.



Incepand de luni, zeci de suspecti vor fi judecati la Paris in cadrul unor audieri in care ei compar imediat, numarul lor fiind dublu, pentru a face fata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Mures, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures au efectuat 94 de perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor…

- Sase perchezitii au loc joi dimineata in Capitala, intr-un dosar privind fals in declaratii in legatura cu obtinerea de carti de identitate romanesti, in schimbul unor sume cuprinse intre 150 si 200 de euro, Conform politistilor, 15.000 de persoane figureaza cu domiciliul la trei adrese din sectorul…

- Un avion Boeing 777 al companiei Air France, care zbura pe ruta Paris – Shanghai, si-a schimbat traseul si a aterizat de urgenta, duminica dimineata, pe aeroportul din Irkutk, in Siberia, dupa ce la bord a aparut fum, relateaza sputniknews.com, informeaza News.ro.Avionul avea 282 de persoane…

- Masura arestarii preventive a celor cincii barbati si unei femei apropiati ultradreptei, suspectati ca pregateau o actiune violenta contra sefului statului francez Emmanuel Macron, a fost prelungita, au declarat joi surse judiciare pentru Reuters, informeaza News.ro.Aceste persoane, cu varste…

- In dosarul cu propunerea lui Augustin Lazar la șefia Parchetului general nu exista niciun document care sa faca referire la o rezolutie de clasare ce il privea pe Klaus Iohannis. CSM il contrazice pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a afirmat ca la dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar…

- Procurori ai Parchetului ICCJ coordoneaza miercuri dimineata 14 perchezitii in Bucuresti si in judetele Cluj, Alba, Bihor si Maramures la locuintele unor persoane cercetate pentru infractiuni de trafic de substante si produse toxice, in special Nicotina in stare pura, dar si in concentratii ridicate…

- La aceasta ora, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, efectueaza 14 percheziții domiciliare, in județul Alba, municipiul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ Buzau, 45 de politisti buzoieni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza 11 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Buzau, Braila si Ialomita, la persoane banuite de detinere, prelucrare si comert…