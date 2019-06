Stiri pe aceeasi tema

- Fanii Universitații Cluj au facut haos dupa ce echipa lui Lobont a pierdut meciul tur al barajului cu Hermannstadt, scor 0-2. Pe final de meci un suporter al “Șepcilor Roșii” a intrat pe teren și imediat a fost imobilizat de forțele de ordine.

- Monitorul de Cluj tine la curent cu toate detaliile referitoare la meci si va fi prezent la jocul asteptat de întreaga suflare a celor de la Universitatea Cluj. Duelul dintre cele doua echipe va strânge în tribunele Cluj Arena aproximativ 15.000 de fani, conform estimarilor.…

- Astazi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor ”barajului” pentru Liga 1 dintre ”U” Cluj si FC Hermannstadt. In cadrul evenimentului organizat de FRF s-a stabilit ordinea de desfasurare a celor doua meciuri ale ”barajului” (tur-retur). Astfel, turul – care va avea loc pe 8 iunie…

- U Cluj o infrunta pe teren propriu pe Sportul Snagov, in ultimul meci din etapa a 36-a din liga secunda. Partida de pe Cluj Arena a fost prefațata de un moment de reculegere ținut in memoria lui Florian Walter, fostul finanțator al „Șepcilor Roșii", care a murit duminica dupa ce in urma cu o saptamana…