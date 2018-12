Stiri pe aceeasi tema

- Problema revenirii la starea de urgenta, dupa recrudescenta violentelor de sambata la Paris in timpul manifestatiilor asa-numitelor ''veste galbene'', ''nu se afla pe ordinea de zi'', a asigurat luni secretarul de stat in Ministerul de Interne francez, Laurent Nunez,…

- In urmatoarele zile, 17 județe din țara se vor confrunta cu un episod de vreme rece, cu ninsori abundente, depuneri de gheața și intensificari ale vantului. Cu aceasta ocazie Ministerul de Interne a mobilizat peste 11.000 de pompieri și polițiști pentru a interveni daca situația o va impune. Administrația…

- Aproximativ 124.000 de persoane au participat sambata in Franta la 2.000 de adunari de protest fata de cresterea taxelor la carburanti, a anuntat la pranz ministrul de interne Christophe Castaner, transmite AFP. Mai multe incidente grave au avut loc in puncte de blocaj pe teritoriul tarii, a declarat…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a anuntat luni ca a dispus "pensionarea provizorie" cu efect imediat a controversatului sef al serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, atributiile acestuia fiind preluate cu titlu interimar…

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Guvernul portughez a anuntat marti ca a convenit cu Franta si Spania sa primeasca zece dintre cei 58 de migranti salvati in Marea Mediterana si aflati la bordul navei Aquarius care cauta un port pentru a acosta in Europa, relateaza AFP. Decizia de a primi aceste zece persoane a fost luata ''intr-o…

- Autoritațile din Portugalia, Spania și Franța au decis sa accepte preluarea migranților salvați din Marea Mediterana de catre nava umanitara Aquarius, dupa refuzul categoric al Guvernului italian, relateaza Reuters preluata de mediafax. Nava umanitara Aquarius are la bord 58 de migranți, dintre…

- Regizor de succes si nepot al scriitorului N. D. Cocea, Dinu Cocea a devenit indezirabil in 1982, dupa ce sotia si fiica sa, plecate ca turiste la Paris, au refuzat sa mai revina in tara. In cele din urma i s-a permis sa plece la randul sau in Franta in 1985, dupa ce amenintase ca va intra in greva…