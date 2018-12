Stiri pe aceeasi tema

- „Acordul de la Paris nu functioneaza asa de bine pentru Paris. Proteste si revolte peste tot in Franta”, a scris Trump pe Twitter, in a patra zi de actiune a 'vestelor galbene'. „Oamenii nu vot sa plateasca multi bani, in mare parte catre tari din lumea a treia (care sunt conduse indoielnic),…

- Presedintele american Donald Trump a criticat sambata inca o data acordul de la Paris privind combatarea schimbarilor climatice, afirmand ca miscarea 'vestelor galbene' in Franta este dovada ca acest acord 'nu functioneaza', transmite AFP. Citește și: SURSE - MACEL intre puciștii din PSD și…

- 'Acordul de la Paris nu functioneaza asa de bine pentru Paris. Proteste si revolte peste tot in Franta', a scris Trump pe Twitter, in a patra zi de actiune a 'vestelor galbene'. 'Oamenii nu vot sa plateasca multi bani, in mare parte catre tari din lumea a treia (care sunt conduse indoielnic), ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, luni, ca va putea initia discutii cu liderii Chinei si Rusiei pentru oprirea "cursei incontrolabile a inarmarii" la nivel mondial."Sunt sigur ca, la un moment dat in viitor, presedintele Chinei, Xi Jinping, si cu mine, impreuna cu presedintele…

- "Noi regretam decizia administratiei americane de a anula intalnirea planificata a celor doi presedinti la Buenos Aires", a declarat el, citat de agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de France Presse."Acest lucru inseamna ca discutiile privind aspectele internationale si bilaterale…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a amanat intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, din Argentina, din cauza incidentului din stramtoarea Kerci. Anuntul a fost facut de liderul de la Casa Alba intr-o postare pe Twitter.

- Presedintele american, Donald Trump, a dat asigurari la sfarsitul saptamanii trecute ca s-a facut totul pentru "a opri asaltul" miilor de migranti hondurieni in drum spre Statele Unite din sudul Mexicului, relateaza AFP. preluata de Agerpres. "S-a facut totul pentru a opri asaltul migrantilor…