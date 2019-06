Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Georgiei, Salome Zurabisvili, a lasat sa se inteleaga ca la originea violentelor de joi seara din fata parlamentului de la Tbilisi, care risca sa divizeze tara, s-ar afla 'coloana a cincea' a Rusiei, tara pe care ea a numit-o drept 'inamic si ocupant', informeaza Reuters, conform agerpres.ro. …

- Vizita unui deputat rus in Tbilisi a scos circa 10 mii de oameni la un protest in fata Parlamentului. Georgienii au fost deranjati de faptul ca Serghei Gavrilov a sustinut un discurs in limba rusa, direct de pe scaunul presedintelui legislativului.

- Cel putin 24 de politisti au fost raniti in cursul noptii in orasul Memphis din statul american Tennessee intr-o serie de ciocniri violente cu protestatari care iesisera in strada dupa ce un barbat a fost impuscat mortal de ofiterii care incercau sa-l aresteze, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa. Proiectul noii legi, a carui dezbatere…