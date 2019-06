Violenţe la Tbilisi: Preşedintele Georgiei acuză 'coloana a cincea' rusă Declaratiile presedintei georgiene survin in contextul violentelor produse la Tbilisi, unde politia a recurs la gaze lacrimogene si gloante de cauciuc pentru a-i dispersa pe manifestantii care au incercat joi seara sa ia cu asalt cladirea parlamentului tarii. Confruntarile dintre manifestanti si scutieri s-au soldat cu zeci de raniti de ambele parti: 39 de politisti si 30 de manifestanti, conform AFP. Unii dintre manifestantii au ramas fara un ochi, in cursul ciocnirilor fiind agresati si unii dintre ziaristii prezenti in piata, conform media ruse. Moscova a acuzat de instigare la violente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

