- Demonstranti greci au luat cu asalt marti Ministerul Muncii din Atena, unii ajungand pana in biroul ministrului, protestand impotriva unor masuri de a restrange dreptul la greva, o conditie stabilita de creditorii internationali in schimbul fondurilor de salvare, relateaza Reuters.Atena urmeaza…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- In cadrul Razboiului Peloponesiac, desfasurat intre anii 431 si 404 i.e.n. intre Atena si Sparta, au existat numeroase campanii, expeditii, miscari, atat militare, cat si politice, care au format istoria din peninsula Greciei. In acest...

- Ancheta expertilor contrazice afirmatiile guvernului sud-coreean anterior conform carora cea mai mare parte din banii intrati in complexul industrial mixt au fost deturnati catre programele nuclear si de rachete ale Coreii de Nord. Coreea de Sud a sustinut acest lucru cand s-a retras…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: IONESCU (FOSTA MUNTEANU) SPERANTA GEORGETA, la data faptelor director general economic in cadrul Ministerului Mediului și Padurilor,…

- ANUNȚ de ULTIMA ORA. Mai multe zile libere pentru romani de Sarbatori. Vacanta pentru bugetari intre Craciun si Revelion Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 27, 28 și 29 decembrie 2017 se stabilesc ca zile libere, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern citat de prolex.ro. Biroul de…

- Un grup mic de manifestanti palestinieni au dat foc la pancarte pe care erau imprimate imagini cu vicepresedintele american Mike Pence, in cursul unui protest la Betleem, care a avut loc duminica, inainte cu cateva zile de vizita programata in regiune a oficialului SUA, relateaza Reuters online.

- Greva generala a provocat deja intreruperi si intarzieri in traficul terestru, dar si in cel aerian si naval, aeronavele inregistrand anulari ale unor curse si provocand aglomeratie si intarzieri pe aeroportul din Atena. De asemenea, navele raman ancorate in porturi timp de 24 de ore, in semn…

- Salariile functionarilor publici si ale personalului contractual din institutiile aflate in subordinea Ministerului Muncii, precum Inspectia Muncii, ANOFM, ANPIS si institutiile subordonate acestora precum si ANPDCA sunt considerabil mai mici decat ale acelorasi categorii de personal aflate in subordinea…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici anunța ca sustine toate actiunile angajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii generate de discriminarile salariale existente ca urmare a aplicarii Legii 153/2017. Salariile celor din institutiile din subordinea Ministerului „sunt considerabil…

- Cel putin 25 de oameni, inclusiv sase copii, au fost raniti, in urma raidurilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, efectuate dupa ce militantii palestinieni au lansat mai multe rachete inspre orase din sudul Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters, citat de zf.ro. Autoritatile militare israeliene…

- Presedintele Turciei, Tayyip Erdogan a ajunsjoi in Grecia pentru o vizita oficiala de doua zile. Calatoria lui Erdogan are rolul de a imbunatati relatiile dintre cele doua tari, insa poate scoate la iveala conflicte vechi, conform Reuters. Erdogan trebuia sa se intalneasca cu presedintele Prokopis…

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada in Tel Aviv pentru a-și arata nemulțumira fața de un proiect de lege care l-ar putea proteja pe premierul Benjamim Netanyahu in investigațiile in care este suspect de corupție, relateaza Russia Today. Propunerea legislativa urmeaza sa fie examinata luni, intr-o…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat si distrus cel putin doua rachete israeliene care vizau o 'pozitie militara' in provincia Damasc, au informat sambata agentia oficiala Sana si televiziunea de stat, preluate de AFP si Reuters.'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri,…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citând agentia de stiri RIA, potrivit Mediafax.

- Potrivit legislației in vigoare, angajatorii pot oferi salariaților, ca beneficiu extra-salarial, tichete de masa. Recent au fost publicate in Monitorul Oficial doua ordine ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS), care stabilesc menținerea valorilor tichetelor de masa, dar și a celor de…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei. In urma perchezițiilr au fost reținute noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stinga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pina…

- Formația antrenata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, a remizat duminica in deplasarea de la Panionios, scor 2-2, insa fanii formației au fost cei care au atras atenția, luandu-se la bataie cu mii de musulmani, membri ai comunitații pakistaneze din Atena, care sarbatoreau nașterea Profetului Mahomed.…

- Hotararea de Guvern referitoare la salariul minim, care va fi majorat la 1.900 de lei, va fi aprobata de Executiv in cursul acestei saptamani, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900…

- 'Președintele nostru va fi primul președinte turc care va vizita Grecia in ultimii 65 de ani. Cred ca aceasta vizita va avea rezultate semnificative', a declarat joi vicepremierul turc Hakan Cavusoglu, adaugand ca data acestei vizite nu a fost stabilita, insa va avea loc 'in zilele urmatoare'.…

- Romanul despre care s-a spus ca a murit in timpul inundațiilor din Grecia a fost, de fapt, victima unui accident rutier, in drum spre Salonic. Ministerul Afacerilor Externe a precizat ca romanul din Ploiești despre care presa a scris ca se numara printre victimele inundațiilor din Atena , a fost, de…

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistența sociala a depașit in septembrie 815 milioane lei, din care 774,28 drepturi curente și 40,75 milioane lei alte plați, conform statisticilor Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Cea mai mare suma a fost platita pentru alocația…

- Confruntari violente au avut loc vineri seara în orasele grecesti Atena si Salonic, între politie si studentii care participau la un mars de comemorare a revoltei din 1973, în urma careia junta care conducea tara la acea vreme a fost

- Peste 10.000 de oameni au marcat, vineri seara, la Atena, printr-un mars, revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente între politie si o parte dintre tinerii manifestanti. Grecii au…

- Peste 10.000 de oameni au marsaluit, vineri, la Atena, pentru a marca revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente intre politie si o parte dintre tinerii manifestanti, relateaza Reuters.

- O parte dintre victime au fost surprinse de ploaie in locuințe, este și cazul a doi octogenari care locuiau la subsolul unei locuințe, in timp ce alții au fost luați de ape cand se aflau afara sau in vehiculele lor. Vorpurile a doi barbați au fost tarate in mare, de unde au fost recuperate de poliția…

- Guvernul grec va distribui suma de 1,4 miliarde de euro, sub forma de dividende sociale, pensionarilor si altor categorii de persoane afectate de programele de austeritate, a anuntat, luni seara, premierul grec Alexis Tsipras. Din suma totala de 1,4 miliarde de euro, aproximativ 720 milioane…

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis, marți, invitarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, la dezbaterea 'Ora Guvernului' de lunea viitoare pe tema penitenciarelor. "S-a aprobat solicitarea grupului PNL pentru 'Ora Guvernului', invitat fiind domnul ministru al Justiției,…

- Saad al-Hariri, premierul libanez ce anuntat in weekend, de la Riad, ca renunta demisioneaza, este in arest la domiciliu in Arabia Saudita, afirma un ziar pro-Hezbollah, citat de Reuters. Biroul sau din Liban si presa saudita spun insa ca el a fugit marti in Emiratele Arabe Unite, aliate ale Arabiei…

- Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii, a anunțat un responsabil de securitate, citat de Reuters.

- Doi membri ai organizatiei „Mahala“, care militeaza pentru drepturile muncitorilor, s-au legat vineri dimineata, la intrarea in Ministerul Muncii, cu catusele de poarta, respectiv de balustrada din fata institutiei, in semn de protest fata de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat,…

- Avand in vedere ca, desi Consiliul Judetean Valcea a preluat toti beneficiarii de la Caminul de batrani din Balcesti, Consiliul Local nu a desfiintat aceasta institutie si cauta in continuare solutii pentru finantarea asezamantului, in special pentru achitarea datoriilor acumulate de-a lungul timpului,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opoziție dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe șeful statului turc, a anunțat marți unul dintre avocații lui Erdogan, transmite Reuters. Într-un atac…

- Poliția elena a anunțat sambata arestarea unui prim suspect, un grec de 29 de ani, in cazul atacului cu scrisoare-capcana din luna mai de la Atena in care a fost ranit fostul premier și guvernator al Bancii Centrale a Greciei, Lucas Papademos, relateaza AFP. Sursa foto: www.smh.com.au …

- Un autobuz al politiei din Bahrein a fost atacat vineri de militanti în apropiere de Jidhafs, în afara capitalei Manama, ranind mai multi politisti, a precizat pe Twitter ministerul de Interne, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Peste 4000 de lucratori din intreaga Bulgarie, statul cel mai sarac din Uniunea Europeana, s-au adunat vineri la Sofia pentru a cere salarii mai mari, relateaza dpa și Reuters. Intre manifestanți s-au numarat atat medici, cat și mineri și funcționari publici. Protestatarii s-au adunat în…

- Ministerul Muncii vrea sa modifice HG 35/3017 privind contingentul lucratorilor straini nou-admisi pe piata fortei de munca in 2017, astfel incat sa creasca numarul acestora. Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, ar urma sa fie majorat contingentul de…

- Ursul din Fagaraș, care a atacat luni un barbat în vârsta de 39 de ani și o fata de 14 ani, va fi împușcat, conform procedurilor, a anunțat, marți, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.

- Protest in Piata Victoriei. Zeci de oameni au scandat impotriva ministrului Justitiei . Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și au scandat atat impotriva…

- Ministerul Muncii vine cu noi precizari in scandalul de proportii declansat dupa ce o tanara bolnava de scleroza multipla a fost sanctionata si nu a mai primit pensie de handicap pentru ca a obtinut venituri suplimentare din vanzarea unui volum de poezii. "Potrivit Legii nr. 263/2010…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat indelung marti, primindu-l pe premierul elen Alexis Tsipras, lucrul "minunat" facut de Grecia pentru a depasi dificultatile economice si financiare, relateaza AFP."Avem incredere in Grecia", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa organizata…

- Președintele american, Donald Trump, a salutat indelung marți, primindu-l pe premierul elen Alexis Tsipras, lucrul "minunat" facut de Grecia pentru a depași dificultațile economice și financiare, relateaza AFP. "Avem încredere în Grecia", a declarat Donald…

- Inițiatorul propunerii legislative, Claudiu Racuci a declarat ca nu iși explica votul dat de comisiile din Senat pe propunerea sa legislativa.”Nu a fost absolut niciun fel de justificare, pentru acest vot. Cred ca este vorba despre faptul ca este proiectul PNL-ului , si nu a PSD-ului. Bine,…