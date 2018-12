Protestele de duminica de la Budapesta impotriva asa-numitei 'legi a sclaviei' au degenerat in violente in cursul noptii cand mai multi manifestanti au incercat sa patrunda in sediul televiziunii de stat MTVA.



Ciocnirile dintre protestatari si politie au izbucnit cand mai multi manifestanti s-au deplasat la sediul televiziunii de stat MTVA si au incercat sa patrunda in cladire, potrivit postului ATV Hungary, afiliat CNN.



In inregistrarile de la fata locului se poate vedea cum fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene impotriva multimii in timpul confruntarii.

…