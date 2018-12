Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat duminica dimineata in zona Arcului de Triumf din Paris, situat in extremitatea vestica a bulevardului Champs-Elysees, scena unor violente iesite din comun sambata in timpul manifestatiei asa-numitelor "Veste galbene", relateaza AFP. Seful statului, care…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a convocat, duminica dimineata, o reuniune de urgenta la Elysee, la care vor fi prezenti premierul Edouard Philippe, ministrul de Interne, Christophe Castaner, si ”serviciile competente”, pentru a gasi o solutie, dupa violentele extreme din ultimele zile de la…

- Guvernul francez studiaza toate optiunile pentru a evita noi scene de violente, inclusiv varianta instituirii starii de urgenta, a declarat duminica purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, intr-o interventie la Europe 1, potrivit Reuters. "Christophe Castaner (ministrul…

- Bogdan Chirieac, prezent in studio, a remarcat ca deputatul USR Cristian Seidler a afirmat la un moment dat ca ”este important sa spui intotdeauna adevarul”. Imediat i-a adresat intrebarea: ”Cum apreciați intervenția Jandarmeriei franceze impotriva protestatarilor din Paris de acum 24 de ore?…

- Aproximativ 124.000 de persoane au participat sambata in Franta la 2.000 de adunari de protest fata de cresterea taxelor la carburanti, a anuntat la pranz ministrul de interne Christophe Castaner, transmite AFP. Mai multe incidente grave au avut loc in puncte de blocaj pe teritoriul tarii, a declarat…