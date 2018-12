Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a declarat sambata ca nu va accepta niciodata violenta care a explodat sambata la Paris in cursul unei manifestatii a "Vestelor galbene", intrucat aceasta "nu are nimic de a face cu exprimarea unei furii legitime", relateaza AFP. "Nicio cauza nu justifica ca fortele de ordine sa fie…

- Francezii se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata de cresterea preturilor la carburanti. Masini incendiate, bariere rupte, bucati de caldaram aruncate: scene de o "violenta rar intalnita" au avut loc in capitala franceza, a denuntat prim-ministrul Edouard…

- "Rusine sa le fie celor care au atacat ofiterii de politie. Nu e loc pentru violenta in Franta", a scris presedintele pe Twitter. Scene de haos au fost inregistrate, sambata, pe Champs-Elysees, unde 8.000 de "veste galbene" s-au adunat pentru a protesta fata de scumpirea carburantilor si politica economica…

- Scene scandaloase au fost surprinse ieri dupa amiaza in cartierul Faleza Nord, unde un individ inconstient arunca bolovani, tocmai de la etajul 8 al unui bloc, informeaza Primaria Municipiului Constanta."Omul isi facea amenajari interioare in casa si probabil i s a parut mai comod sa arunce resturile…

- Emisiile globale de carbon vor creste si vor ajunge la un nivel record in 2018, facand ca sansele de atingere a obiectivului ce vizeaza limitarea cresterii temperaturii mondiale sub pragul de 1,5 grade Celsius sau 2 grade Celsius sa devina tot mai reduse, a anuntat miercuri directorul Agentiei Internationale…

- Un gest facut, cel mai probabil, pentru amuzament a starnit panica intr-un poligon de tragere din orașul Houston din Texas. Un barbat i-a pus pistolul pistolul la tampla unui prieten pentru a face un selfie pe care-l publice pe rețelele de socializare. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de…

- Politistii din Caras-Severin sunt in alerta, dupa ce o resiteanca a postat pe Facebook un filmulet in care apare o femeie care isi tara, in lesa, cainele care parea mort. Oamenii legii au de dezlegat ma...