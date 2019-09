Stiri pe aceeasi tema

- Agenti ai fortelor de ordine au intervenit, sambata, pentru a dispersa grupuri diferite de protestatari care se confruntau, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Violente au izbucnit intr-un mall situat in zona Kowloon Bay intre manifestanti pro-Beijing si protestatari.…

- Politia din Hong Kong a intervenit sambata impotriva manifestantilor, mai intai cu spray-uri iritante, apoi cu gaze lacrimogene si cu un tun de apa, relateaza agentiile internationale de presa.Protestatarii au fortat barierele din jurul parlamentului fostei colonii britanice si au aruncat…

- Politia a folosit sambata gaze lacrimogene impotriva unor protestatari antiguvernamentali care demonstrau in doua zone din Noile Teritorii, in nordul provinciei Hong Kong, informeaza dpa preluat de agerpres. Protestatarii au ridicat baricade si au incercat sa tina politia la distanta. …

- Un grup de indivizi mascati, inarmati cu bastoane, a agresat duminica mai multe persoane intr-o gara din Hong Kong, la scurt timp dupa un nou miting pro-democratie in centrul orasului, ce a fost insa dispersat de fortele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene si gloante de cauciuc.

- Protestatarii s-au adunat duminica pe bulevardul Champs Elysees, la cateva ore dupa ce presedintele Emmanuel Macron a prezidat parada militara de Ziua Frantei alaturi de mai multi lideri europeni, potrivit Reuters. Bulevardul din centrul Parisului a fost redeschis traficului de indata ce parada…

- Politia franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care s-au adunat duminica pe bulevardul Champs Elysees, la cateva ore dupa ce presedintele Emmanuel Macron a prezidat parada militara de Ziua Frantei alaturi de mai multi lideri europeni, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Bulevardul…

- Cel putin 12 persoane au fost arestat in primul val de detentii in legatura cu protestele antiguvernamentale din Hong Kong, relateaza The Guardian potrivit news.ro. Cel putin 11 barbati si o femeie au fost arestati fiind suspectati ca au incercat sa perturbe celebrarile care marcau aniversarea…

- Protestatarii au fost obligati sa fuga dupa ce politistii au tras cu grenade cu gaze lacrimogene, dupa mai multe ore de la ocuparea parlamentului de catre opozantii fata de guvernul pro-Beijing. Mai multe zeci de mii de manifestanti pro-democratie au defilat luni in centrul orasului cu prilejul…