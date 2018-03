Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite duminica la aeroportul din Dusseldorf in urma unor ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie, transmite AFP, care citeaza politia federala germana. Politia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestatie a militantilor pro-kurzi, care protestau fata de…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.La locul accidentului, ce a avut loc la…

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 103 amenzi, in valoare de 28.960 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute în urma confruntarilor produse sâmbata, la Kiev, între fortele de ordine si manifestanti ai opozitiei care îl sustin pe fostul presedinte georgian Mihail

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP. Europarlamentar socialist, atac DEVASTATOR la Viorica…

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia puternica care s-a produs duminica intr-un magazin din orasul Leicester, relateaza AFP. Explozia nu a fost legata de activitati teroriste.

- Vineri dupa-amiaza, in fata unei filiale a bancii UBS din orasul elvetian Zurich, a avut loc un atac armat, soldat cu moartea a doua persoane, conform politiei, scrie BBC, citat de News.ro . Atacul a avut loc in jurul orei locale 14.30, in fata unei unitati bancare aflate langa gara centrala din Zurich.…

- Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti antifascisti s-au soldat joi seara cu cel putin trei raniti la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescande ce marcheaza campania...

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Florin Bulbucan, tanarul disparut in drum spre Italia, a fost gasit in județul Constanța, la trei saptamani dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a disparut in urma cu trei saptamani din Petroșani. Florin a fost descoperit de polițiști in județul Constanța, dupa…

- "Este foarte trist ca FBI a ignorat atatea semnale transmise de atacatorul din Florida. Nu este acceptabil. FBI petrece prea mult timp incercand sa dovedeasca implicarea rusilor in campania lui Trump. Nu exista nicio implicare. Reveniti la lucrurile de baza si faceti-ne mandri!", a scris Trump pe…

- Cinci cetateni rusi au fost ucisi si mai multi altii raniti, conform unor date preliminare, in urma raidurilor aeriene efectuate saptamana trecuta in estul Siriei de coalitia condusa de SUA, a anuntat joi MAE rus, precizand ca respectivele victime nu sunt militari ai armatei ruse, informeaza AFP.…

- O persoana a incalcat regimul zonei de frontiera, iar un cetațean strain a depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Sint citeva incalcari inregistrate de Politia de Frontiera pe parcursul ultimelor 24 de ore. Totodata, pe parcursul zilei de ieri, au fost depistate patru tentative…

- Polițiștii clujeni au fost solicitați, marți dupa-amiaza, pentru a aplana un conflict pe strada Lombului, din Cluj-Napoca.”La data de 6 februarie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca doua persoane își aplica reciproc lovituri…

- Politia italiana a anuntat ca a oprit un protest la Roma impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa confruntari cu manifestantii, relateaza agentia DPA. ''Ca urmare a asaltului protestatarilor impotriva fortelor de politie (...), demonstratia este considerata ca fiind oprita'', a indicat…

- Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanți de persoane, relateaza publicația britanica The Herald. Inspectorul Kev Morley, de la Poliția din Plymouth, a declarat ca cele noua persoane traiau in "condiții inacceptabile".Acesta a mai spus ca nu crede ca romanii erau…

- Cei doi șoferi Uber au discutat cu reporterii tion.ro sub protecția anonimatului și spun ca nu doresc sa atraga atenția asupra lor. Unul dintre ei, agresat in parcarea Iulius Mall, povestește ca totul ar fi inceput dupa ce taximetriștii le-au blocat un coleg in Piața Maraști. „L-au blocat…

- Loviturile aeriene s-au intensificat luni la frontiera intre Turcia si enclava kurda Afrin, in nordul Siriei, unde civilii platesc un pret greu pentru ofensiva pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declara hotarat sa o continue, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Un adolescent a fost împuscat mortal si cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce mai multi barbati cu cagule au deschis focul într-un loc de joaca situat în centrul Amsterdamului. Incidentul a avut loc în zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla…

- Politia germana a avertizat asupra unui "potential considerabil de conflict" la o demonstratie planificata de kurzi sambata in orasul Koln (vest), informeaza vineri agentia dpa.Peste 20.000 de participanti kurzi din fiecare parte a Germaniei se asteapta sa soseasca la Koln pentru actiunea…

- Incidentul a avut loc in zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla la aproximativ 20 de minute de mers de gara centrala. Politia olandeza a confirmat ca exista "multiple victime". Cel putin doua persoane au fost transportate la spital, cu rani grave. Atacatorii sunt in…

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Aeroportul din Hanovra a fost scena unei batai generalizare care a avut loc intre turci și kurzi, pe fondul invadarii Siriei de catre armata turca. Conform cifrelor preliminare ale poliției,...

- Politistii din Calarasi au retinut 9 persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti.

- Sute de persoane au manifestat luni in Nicosia de Nord, unele dintre ele atacand sediul unui ziar cipriot turc care a criticat ofensiva Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria.Aproximativ 500 de persoane, unele purtand steaguri ale Turciei, s-au adunat in fata sediului ziarului Afrika…

- Grupul civic “Coruptia ucide” a anuntat sambata ca exista informatii potrivit carora se incearca deturnare coloanei de manifestanti care vor protesta in Bucuresti, afirmand ca exista surse care spun ca vor fi inflitrate persoane care sa modifice traseul stabilit de protestatari, deturnandu-i catre…

- Scenele revoltatoare s-au petrecut la Spitalul Orasenesc din Pucioasa, unde o batrana de 81 de ani a fost adusa de rude cu dureri grave de abdomen. La camera de garda, una dintre doctorite i-a dat un calmant si apoi a trimis-o acasa. Nepoata batranei si sotul ei au insistat ca femeia…

- Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar la intrarea in cabinetul medicului, iar o persoana il intreaba care este numele lui si doctorul, revoltat ca este filmat, agreseaza persoana respectiva. ''Au fost depuse doua plangeri la Politie, una din partea unei…

- Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar la intrarea in cabinetul medicului, iar o persoana il intreaba care este numele lui si doctorul, revoltat ca este filmat, agreseaza persoana respectiva. ''Au fost depuse doua plangeri la Politie, una din partea unei…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Sibiu asteapta demisia preotului profesor de religie de la Copsa Mica, care este anchetat in prezent de cei de la Inspectorat, de Mitropolia Ardealului, Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Adela Muntean.

- Autoritatile din Myanmar au impuscat sapte manifestanti din regiune Rakhin, iar alti 12 au fost raniti, in urma unei altercatii intre politie si oamenii adunati pentru a sarbatori o veche regiune budista, Arakan, care au devenit violenti, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ciocniri intre protestatari si fortele de ordine, in fata Parlamentului de la Atena. In acel moment, inauntru, noile masuri de austeritate erau supuse votului. Protestatarii au incercat sa se apropie de cladire, dar jandarmii le-au blocat accesul. Manifestantii au aruncat cu fumigene si vopsea rosie,…

- Proteste violente la Atena. Zeci de mii de oameni au iesit în strada dupa ce Guvernul a impus noi masuri de austeritate. Manifestatiile au fost marcare de violente de amploare. Oamenii au aruncat cu vopsea, pietre si fumigene în directia fortelor de ordine. Politia…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- Aproape 100 de persoane, cu sloganuri si bannere ostile trecerii raliului, s-au ciocnit cu politia, care a utilizat bombe cu piper si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa din apropierea soselei pe care urmau sa treaca pilotii.Sticle goale cu apa si scaune au fost aruncate in directia unui…

- Un om a murit in conditii inca necunoscute in Tebourba, la sud de Tunis, unde au avut loc ciocniri luni noapte, a declarat marti Ministerul Sanatatii, in timp ce in multe orase tunisiene se desfasurau proteste. Zeci de persoane au fost arestate si cateva cladiri publice au fost deteriorate in timpul…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Șapte persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident de circulatie extrem de grav, care a avut loc in Timișoara, pe strada Polona. Accidentul s-a produs din cauza unei șoferițe in varsta de 36 de ani, care circula dinspre Utvin spre Timișoara, și care a pierdut controlul mașinii, a intrat pe…

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica...

- UPDATE Explozie a provocat noua victime, potrivit informațiilor preliminare. 50 de persoane au fost evacuate.Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord-vest, a anuntat politia…

- Fostul patron al fabricii din Moscova l-a impuscat mortal pe rivalul sau, miercuri dimineata, dupa ce se certasera. Barbatul a plecat ulterior de la locul crimei si este inca in libertate. Politia este pe urmele lui. Inca doua persoane ar fi fost impuscate si ranite de acelasi individ. Initial…

- Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit despre cum va fi influențata România în 2018, din punct de vedere astrologic. Specialistul nu are deloc vești bune pentru noul an, mai ales ca a facut o comparație cu anul 1989, același an influențat de Saturn.

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in ultimele 24 de ore, in punctele de trecere, fluxul de persoane a constituit 57 935 traversari, dintre care un numar de 30 063 treceri pe sensul de intrare in R. Moldova. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost PTF Leușeni - 9 392 traversari persoane, PTF…

- Tanara care a supravietuit tentativei de omor de la statia de metrou Costin Georgian, dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori, a asteptat doua ore pentru a putea depune plangere la Politie, pentru ca in fata ei era o femeie care isi pierduse sacosa pe peron, iar politistul…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. (Sursa video reporterbuzoian.ro) Autoritațile au activat…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. Autoritațile au activat Planul roșu de acțiune. De asemenea,…

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. UPDATE 12:31…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro.Conform…