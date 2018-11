Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de acord obtinut intre Bruxelles si Londra cu privire la Brexit este 'un mare pas', dar persista 'ingrijorarile' in legatura cu adoptarea sa finala, in special din cauza 'actualitatii politice britanice', a declarat joi prim-ministrul francez Edouard Philippe, citat…

- Dupa doi ani de declin, actele antisemite in Franta sunt in crestere puternica (+69%) in primele noua luni ale anului 2018, avertizeaza vineri prim-ministrul Edouard Philippe intr-o postare pe Facebook, relateaza France Presse preluatade Agerpres. "Orice agresiune comisa impotriva unuia dintre…

- Un incident deosebit a avut loc in cursul acestei zile in fata barului de langa Liceul Teoretic Carei. Un agent de la Politia Municipala Carei a fost agresat de mai multi indivizi. in timp ce agentul incerca sa il prinda pe unul dintre ei un altul a venit in spatele acestuia cu un scaun de metal si…

- Premierul belgian Charles Michel a precizat ca este vorba de o serie de achizitii militare grupate ce cuprind de asemenea drone, fregate, detectoare de mine si vehicule blindate, din care o parte au fost deja anuntate si cu care Belgia se va dota "atat in cadrul NATO cat si in cadru european"."Avioanele…

- Belgia a ales avioane de lupta F-35 produse de compania americana Lockheed Martin, in detrimentul aeronavelor Typhoon ale consortiului european Eurofighter si Rafale ale producatorului francez Dassault, pentru a-si inlocui flota imbatranita de avioane F-16, a anuntat joi guvernul belgian, transmite…

- Teritoriu britanic revendicat de Spania, soarta Gibraltarului "a fost rezolvata" intre Londra si Madrid in cadrul acordului asupra Brexit-ului, a anuntat joi premierul spaniol, Pedro Sanchez, la incheierea summitului european de la Bruxelles, relateaza AFP. "Gibraltarul nu va fi o problema…

- Uniunea Europeana a cerut ”propuneri concrete” si ”creative” Londrei, pentru a ”iesi din impasul” negocierii Brexitului, inaintea summitului intre liderii europeni si cu mai putin de sase luni inainte de divort, relateaza AFP, informeaza News.ro. ”Premierul (britanic Theresa May) este nerabdator…

- Mii de persoane au protestat marti in Belgia fata de reforma pensiilor, propusa de catre guvernul de centru-dreapta, potrivit agentiei Belga, citata de DPA. Protestele de astazi sunt cele mai recente dintr-o serie de actiuni din cadrul unui conflict intre sindicate si premierul Charles Michel, al carui…