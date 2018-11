Stiri pe aceeasi tema

- Politia a folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene in centrul orasului Bruxelles pentru a dispersa protestatarii inspirati de miscarea „vestelor galbene” din Franta care au aruncat cu pietre in biroul prim-ministrului, scrie Reuters.

- Timp de aproape trei ore, protestatarii au perturbat traficul si au scandat lozinci antiguvernamentale intr-o manifestatie neautorizata, ce nu are un leadership clar si a fost mediatizata pe retelele de socializare. Sute de protestatari, purtand ''vestele galbene'' obligatorii pentru automobilisti,…

- Circa o suta de ''veste galbene'' manifestau vineri aproape de orele pranzului la Bruxelles, prima adunare de acest fel desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. Potrivit unei purtatoare de cuvant a politiei din…

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Primaria din Bruxelles a autorizat o manifestatie a ''vestelor galbene'', care se va desfasura vineri nu departe de sediile institutiilor europene la initiativa unui YouTuber belgian, informeaza luni AFP preluata de Agerpres. Lansata cu zece zile in urma in Franta ca un protest impotriva cresterii…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- CHIȘINAU, 14 nov – Sputnik. Specialiștii francezi, în cooperare cu experții Facebook, vor elabora un set de propuneri pentru combaterea postarilor insultatoare și cele care exprima un „discurs de ura”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron. © Sputnik / Алекс МакнотонJulian…

- Salariati, functionari si pensionari au declansat marti o serie de manifestatii in Franta, pentru a-i cere presedintelui Emmanuel Macron o politica "mai putin liberala", insa fara a reusi sa mobilizeze mari multimi, informeaza AFP. La Rennes (vest), manifestatia a reunit cateva mii de lucratori feroviari,…