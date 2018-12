Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a condamnat luni violentele petrecute duminica in fata cladirii Berlaymont, sediul sau din Bruxelles, in timpul unui mars al extremei drepte impotriva pactului ONU privind migratia, protestatarii aruncand cu pietre si cu garduri asupra fortelor de ordine si edificiului executivului…

- Uniunea Europeana face, miercuri, primul pas catre sancționarea Italiei, din cauza unui buget mult prea permisiv cu cheltuielile, care ar putea duce țara in deficit excesiv, scrie Bloomberg. Comisia Europeană dă publicităţii, miercuri, evaluarea sa finală cu privire la proiectele…

- Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) nu poate fi folosit impotriva libertatii de expresie si de informare, pentru ca acest lucru ar fi un abuz, a declarat luni, in conferinta de presa zilnica de la Bruxelles, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene (CE), Margaritis Schinas, ca raspuns…

- O noua lege privind Curtea Suprema a Poloniei (SN, Ssd Najwyzszy), care a intrat in vigoare in aprilie, a stabilit varsta de pensionare a judecatorilor instantei supreme la 65 de ani, cu exceptia situatiei in care seful statului le permite sa continue. Imediat dupa aceea mai multi judecatori vizati…

- Klaus Iohannis a acuzat Guvernul condus de Viorica Dancila ca nu a facut ce trebuia pentru a evita o ”catastrofa naționala, pesta porcina africana”. Insa, președintele e contrazis chiar de la Bruxelles, de Comisia Europeana. Romania a cheltuit aproximativ un sfert (24% mai exact) din fondurile europene…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, luni, referindu-se la referendumul pentru casatorie din Romania, ca UE nu are competențe in privința reglementarilor privind casatoria din statele membre.”Uniunea Europeana nu are competențe in acest domeniu. Dreptul familiei…

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…