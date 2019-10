Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul militar irakian a admis luni o "folosire excesiva a forței" în cadrul confruntarilor cu protestatarii în bastionul șiit Sadr City, în Bagdad, soldate cu 13 morți în cursul nopții, potrivit surselor medicale și din poliție, scrie AFP."A fost…

- Numarul persoanelor care au decedat in Irak in urma protestelor antiguvernamentale violente a ajuns la 88, au confirmat surse medicale și din cadrul forțelor de securitate, citate de Reuters preluat de mediafax.Protestele impotriva Guvernului au ajuns sambata in cea de-a cincea zi, iar 11…

- Capitala Irakului, a doua cea mai populata din lumea araba, s-a trezit joi intr-o atmosfera foarte tensionata, in care starea de asediu interzice circulatia vehiculelor si a persoanelor, pentru functionari s-a decretat zi libera, iar turbulentul lider siit Moqtada Sadr si-a chemat numerosii sustinatori…

- Capitala Irakului, a doua cea mai populata din lumea araba, s-a trezit joi intr-o atmosfera foarte tensionata, in care starea de asediu interzice circulatia vehiculelor si a persoanelor, pentru functionari s-a decretat zi libera, iar turbulentul lider siit Moqtada Sadr si-a chemat numerosii sustinatori…

- 31 de oameni au murit în Iraq într-o îmbulzeala în timpul Ashura, o sarbatoare comemorativa în orașul Karbala. Purtatorul de cuvânt al ministerului sanatații a declarat ca alte 100 de persoane au fost ranite și numarul decedaților ar putea crește, potrivit BBC.Incidentul…

- Bilantul unei alunecari de teren provocate in Myanmar de ploile musonice a ajuns la cel putin 51 de morti, au anuntat duminica echipele de salvare care isi continua cautarile, transmite AFP.

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 sunt date disparute in urma ravagiilor produse de taifunul Lekima care a lovit teritoriul Chinei, potrivit televiziunii publice citata sambata de EFE. Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia…

- Inundatiile si alunecarile de teren cauzate de ploile musonice torentiale s-au soldat cu moartea a cel putin 180 de persoane in Asia de Sud, potrivit unui nou bilant dat publicitatii marti de autoritatile tarilor afectate si citat de AFP. Sezonul musonic, care dureaza din iunie pana in septembrie, este…