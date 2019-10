Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor surse preluate de Reuters. 'A existat o recurgere la forta excesiva care a depasit regulile de angajament si am inceput sa le cerem socoteala ofiterilor care au comis aceste erori', se arata in comunicatul comandamentului militar, dupa o noapte de haos in acest cartier din estul Bagdadului.…