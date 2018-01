Violente intre localnici si imigranti, in Germania: Nemtii au incercat sa intre peste refugiati, dar a iesit un macel general

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor pentru consumatorii casnici va fi majorat incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat remis luni de ANRE. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv…

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Wolfgang Schaeuble (CDU), fostul ministru de Finante al Angelei Merkel, le-a cerut, sambata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizand ca ia in calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o intelegere. Un acord intre Uniunea Crestin-Democrata…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a ales o modalitate inedita de a le transmite romanilor un mesaj de Craciun. Intr-o postare de pe pagina de Facebook a institutiei, pe un fundal rosu, alaturi de un Mos sub acoperire, a carui barba aminteste de documente (strict secrete?) trecute printr-un…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- PSD a depus la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor prin care il elimina pe presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit proiectului, prerogativa numirii…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Donald Trump informeaza ca s-ar putea baza mai mult pe arsenalul sau nuclear pentru a contracara atacuri non-nucleare. "Puterea fara rival este calea cea mai buna de aparare" a declarat presedintele Statelor Unite. Informatia a fost oferita presei chiar de presedintele Donald Trump care a…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se va intalni, miercuri, cu ambasadorii a zece state, printre care si cel al SUA, cu care va discuta despre modificarile legilor justitiei, despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV si despre structurarea statului de drept. Tudorel Toader…

- NASA a reusit sa puna primul om pe Luna si sa lanseze sondele Voyager care au ajuns pana dincolo de sistemul solar. A reusit toate astea cu niste computere mult inferioare telefonului tau. Nu e o greseala, e o evolutie fireasca a tehnologiei. Din cand in cand trebuie sa ne reamintim de unde am pornit…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Deputatul Ion Mocioalca, seful PSD Caras-Severin, a venit luni la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca Mocioalca ar fi fost chemat in dosarul Tel Drum. Informatia a fost confirmata de deputatul PSD la iesirea…

- Guvernul german ofera migrantilor carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca acestia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anuntat noul program care se va numi "Tara Ta, Viitorul Tau, Acum!" si va dura pana pe 28 februarie…

- Cu totii ne dorim sa avem o conexiune la internet mai rapida, iar ajutorul nesperat ar putea veni din adancurile pamantului, scriu cei de la Playtech. Este vorba despre un mineral rar, descoperit prima data in Muntii Urali, din Rusia. La aproape doua secole de la descoperirea lui de catre…

- Romania isi sarbatoreste aniversarea pe 1 decembrie. Orice parere ai avea despre ea, din aceasta tara au pornit oameni cu o minte geniala. Acestia sunt acei inventatori si creatori de care sa fii mandru. Romania a dat multi oameni de stiinta ilustri in medicina, tehnologie, aviatie, inginerie…

- Leul se apreciaza si azi in raport cu euro, insa pierde teren in fata dolarului, francului elvetian si lirei sterline. Potrivit cursului Bancii Nationale a Romaniei, un euro a scazut cu 0.03% fata de ziua precedenta si valoreaza azi 4.6416 lei. Dolarul in schimb a crescut cu 0.43%…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pregatesc un text comun, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, au precizat, marti, surse politice. Potrivit surselor citate, Dragnea si Tariceanu lucreaza la un text pe care sa-l semneze…

- Noua masina a constructorului de la Mioveni a fost prezentata in septembrie, in Germania, iar acum sunt oficiale si preturile pentru piata din Romania. Iata cat costa Dacia Duster 2018. Noua Dacia Duster are 4,3 metri lungime, o latime de 1,8 metri si o garda la sol de 21 cm. Portbagajul are…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Frantei, Andre Gattolin, membru al partidului La Republique En Marche, atrage atentia ca Romania trebuie sa-si rezolve problemele in ceea ce priveste coruptia si statul de drept pentru a putea adera la zona euro si spatiul Schengen.…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit, joi seara, pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de Die Welt. Martin Schulz,…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat vineri scuze Turciei dupa "un incident" in cursul unui exercitiu al Aliantei Nord-Atlantice in Norvegia. "Prezint scuzele mele pentru ofensa provocata. Incidentele au fost cauzate de o persoana si nu reflecta opiniile NATO", a explicat…

- Google lanseaza primul update important al interfetei aplicatiei Maps din ultimii ani, un update care filtreaza cantitatea mare de informatii afisate in functie de modul de utilizare. In primavara acestui an, Google a lansat modurile de utilizare a aplicatiei Google Maps: Explore pentru cautarea…

- Dacia se afla in topul masinilor cu cele mai multe defecte. In clasamentul intocmit de TUV Germania, un control periodic obligatoriu la nemti, similar cu ITP-ul din Romania, dar mult mai drastic, Dacia are nu mai putin de 3 modele in Top 10! La categoria masini cu vechime de 2-3…

- O americanca a avut parte de o intalnire emotionanta si unica, atunci cand barbatul care poarta acum fata sotului ei decedat a vrut sa-i multumeasca. Calen "Rudy" Ross, din statul american Minnesota, s-a sinucis anul trecut. La scurt timp dupa moartea sa, fata i-a fost indepartata chirurgical…

- Dupa lansarea celui mai recent sistem de operare, iOS 11.1, la finele lunii octombrie, utilizatorii de iPhone au luat cu asalt retelele de socializare, raportand o problema. Acestia se declara frustrati ca sub nicio forma nu pot folosi litera "I". Cei care au trecut pe noul sistem de operare…

- Cancelarul german Angela Merkel a recunoscut, sambata, ca intre landurile din vest si cele din fosta Germanie de Est exista "diferente sistematice", motiv pentru care a promis ca estul tarii va continua sa primeasca ajutoare financiare specifice, transmite EFE. Merkel a facut aceste declaratii…

- Compania Audi a decis chemarea in service a aproape 5.000 de masini vandute in Europa, pentru remedierea unor probleme la sistemul emisiilor de oxid de nitrogen. Vor fi chemate in service 4.997 de vehicule marca Audi A8 cu motoare de 4,2 litri V8, dintre care 3.660 sunt in Germania. Este vorba…

- Statele din Europa Centrala au fost lovite, duminica, de furtuni puternice in urma carora cel putin cinci au murit in Polonia, Cehia si Germania, iar mii de oameni au ramas fara curent electric. In Polonia doua persoane au murit dupa ce au fost lovite de copaci care au cazut din cauza rafalelor…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a anuntat joi ca a aprobat planul de a solicita o majorare salariala de 6% pentru cei 3,9 milioane de angajati din sectorul electric si al metalurgiei, precum si reducerea programului, pentru un echilibru mai bun intre munca si viata. Solicitarile…

- Divizia de servicii financiare a grupului auto german Volkswagen a lansat o platforma online pentru a cuceri o cota din piata vanzarilor de automobile second hand din Germania, in incercarea de a-si atinge obiectivul vizand dublarea portofoliului de contracte de credit, leasing si asigurari pana la…

- Partidele politice germane care negociaza formarea unui nou guvern de coalitie s-au pus de acord, in noaptea de marti spre miercuri, pentru mentinerea echilibrului bugetar pana in 2021 si pentru continuarea politicilor impuse de Wolfgang Schaeuble, informeaza AFP. Acordul de principiu cu privire…

- Noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, a mers, marti, cu trenul de la Bucuresti la Deva si a decis sa il dea afara pe directorul CFR, pentru ca garnitura respectiva a intarziat 55 de minute si l-au nemultumit si conditiile din vagoane, desi vorbim de un tren InterRegio. Digi 24 relateaza…

- Londra va introduce, luni, o taxa pentru cele mai vechi si mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan. Denumita T-charge, taxa zilnica de 10 lire sterline se va aplica tuturor vehiculelor cu…

- Jurnalistii englezi sustin ca noua Dacia Duster este o masina grozava pentru persoanele care nu isi permit un SUV din clasa celor produse de Land Rover. Publicatia Autoexpress a prezentat recent un top al celor mai bune autoturisme de teren din acest an, iar Dacia Duster, desi nu a intrat…

- Facebook a achizitionat o aplicatie care incurajeaza adolescentii sa se poarte frumos unii cu altii. Aplicatia - numita "tbh", abrevierea de la "to be honest" ("a fi sincer") - functioneaza de noua saptamani, dar a fost deja descarcata de cinci milioane de ori, informeaza BBC. Creatorii…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat, marti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Romania are o problema demografica, inclusiv…

- Huawei Mate 10 Pro e oficial de azi. Are un nume similar altor telefoane produse de Huawei, dar e putin mai mult decat restul modelelor, scrie Playtech.ro. Huawei Mate 10 Pro a fost prezentat oficial pe 16 octombrie, in Germania. Este inca un pas din partea companiei de-a spune ca este una…

- Grupul auto german Daimler a rechemat luni la service peste un milion de autoturisme si SUV-uri Mercedes-Benz vandute la nivel global, pentru solutionarea unei posibile probleme provocate de umflarea accidentala a airbag-urilor. Actiunea vizeaza 495.000 de vehicule din SUA, 400.000 din Marea…