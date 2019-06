Stiri pe aceeasi tema

- Un fost reprezentant special american pentru Somalia a fost ales pentru a fi viitorul emisar al ONU pentru aceasta tara, in locul predecesorului sau, expulzat de catre guvernul somalez in ianuarie, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Intr-o scrisoare adresata joi Consiliului de Securitate,…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste din nou vineri pentru a discuta despre deteriorarea situatiei din provincia siriana Idlib, la o saptamana dupa o prima reuniune in care Moscova, care sustine regimul de la Damasc, s-a distantat de partenerii sai in discutiile privind criza din Siria, relateaza…

- Potrivit unor diplomati, aceasta noua reuniune este la fel ca precedenta ceruta de Belgia, Germania si Kuweit, trei membri nepermanenti ai Consiliului. Reuniunea va fi publica spre deosebire de cea cu usile inchise care a avut loc la 10 mai.De la sfarsitul lunii aprilie, fortele siriene…

- "UE are o problema: amenintarea de implozie care o paste. Trista realitate este ca avem o Uniune in care o parte a populatiei, in special din nord-vestul Europei, vrea sa se retraga", a declarat Hoekstra intr-un discurs sustinut la Universitatea Humboldt de la Berlin. "Daca Uniunea noastra este incapabila…

- SUA si cinci tari europene au cerut joi o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Sudan, dupa lovitura de stat din aceasta tara care a dus la indepartarea de la putere a presedintelui Omar al-Bashir, au anuntat surse diplomatice, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Regatul Unit, Franta si Germania, care considera ca o recenta dezvoltare a rachetelor de catre Iran este contrara unei rezolutii a ONU adoptata in 2015, vor ca Natiunile Unite sa abordeze acest subiect in mod complet in viitorul sau raport asteptat in luna iunie, conform France Presse. Aceasta cerere…

- Dezbaterile din Germania in favoarea unui singur loc european in cadrul Consiliului de Securitate al ONU nu sunt justificate, a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, apreciind ca ideea de a ceda locul Frantei in aceasta perspectiva este "stupida", relateaza AFP, potrivit…

- Cancelarul federal german Angela Merkel si-a exprimat luni sprijinul pentru propunerile partidului sau conservator cu privire la Europa, propuneri ce se delimiteaza de cele ale presedintelui francez si care pledeaza inclusiv pentru un loc european unic in cadrul Consiliului de Securitate al ONU,…