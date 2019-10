Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca țara sa este pregatita sa intervina militar la granița cu Siria și a avertizat ca ar putea sa ia o astfel de decizie in mod unilateral daca Statele Unite nu inființeaza o „zona de securitate” in nord-estul Siriei, potrivit Reuters,…

- Organizația paramilitara irakiana Hashd al-Shaabi a acuzat Israelul de implicare intr-un atac cu drone care in care a fost ucis duminica unul dintre luptatorii sai in vestul Irakului, in apropierea granitei cu Siria. „Drone israeliene au vizat Hashd al-Shaabi pe teritoriul irakian”, a indicat intr-un…

- O puternica forta paramilitara irakiana, al-Hashd al-Shaabi, a declarat miercuri ca ea considera SUA ca ar fi responsabile de o serie de explozii in ultimele saptamani impotriva unor baze si depozite de arme care ii apartin, relateaza AFP.

- India se pregatește se pregatește din nou de lansare, la o saptamâna dupa ce a anulat decolarea din cauza unei probleme tehnice, scrie BBC. Misiunea Chandrayaan-2 va fi inițiata luni la 14:43 ora locala (09:13 GMT), a transmis agenția spațiala ISRO. Potrivit declarației, nava spațiala…

- “La MAE nu au existat sesizari cu privire la existenta votului multiplu. Ne-au fost sesizate insa mai multe incidente. Au fost raportate de misiunile noastre diplomatice incidentele care se refereau fie la grupurile de agitatori, care au facut propaganda electorala in sectiile de votare, interzisa prin…