- Duminica a fost o noua zi de ciocniri in Hong Kong intre manifestantii pro-democratie si politie, care a ripostat cu gaze lacrimogene intr-un cartier comercial din centrul insulei, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Fosta colonie britanica traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea…

- Amnesty International a solicitat marți guvernului de la Hong Kong sa porneasca o investigație legata de felul în care au acționat polițiștii în timpul protestelor care dureaza de aproape patru luni și sa încurajeze Beijingul sa protejeze dreptul cetațenilor de a protesta pașnic, scrie…

- Fortele de ordine si manifestantii pro-democratie din Hong Kong s-au confruntat pentru scurt timp sambata, in apropiere de frontiera cu China continentala, in cel de-al 16-lea weekend de manifestatii in fosta concesiune britanica, informeaza Agerpres, citand AFP. Politia a facut uz de gaze lacrimogene…

- Manifestanții prodemocrație din Hong Kong au ieșit din nou pe strazi, iar poliția a utilizat impotriva lor gaze lacrimogene și un tun de apa, transmite BBC. Ciocnirile cu forțele de ordine au inceput dupa ce protestatarii au forțat barierele din jurul Parlamentului. Manifestanții au replicat la intervenția…

- Mii de protestatari din Hong Kong si-au dat mana cantand si au format vineri un lant uman intr-un protest pasnic, dupa aproape 3 luni de demonstratii antiguvernamentale care nu dau semne sa inceteze pe teritoriul guvernat de China continentala, transmite Reuters. Manifestantii, familii…

- China a informat marti ca oficialii americani sunt responsabili de haosul si violentele din Hong Kong si a cerut SUA sa nu se mai amestece in afacerile interne ale orasului, informeaza news.ro.„Putem vedea ca oficialii americani se afla in spatele acestor incidente”, a informat purtatoarea…

- Beijingul a denuntat cu fermitate luni atacul comis cu o zi inainte asupra Biroului de legatura al guvernului central din Hong Kong de catre manifestanti antiguvernamentali, invocand acte "absolut intolerabile" si cerand "pedepsirea vinovatilor", relateaza AFP. Fosta colonie britanica,…

- Poliția din Hong Kong a capturat ceea ce se crede a fi cea mai mare cantitate de materiale explozibile descoperita în oraș, într-un raid care a avut loc vineri noapte la o fabrica în care se presupunea ca se realizeaza bombe, relateaza CNN.Descoperirea vine în ajunul unei…