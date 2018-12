Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica premierului Edouard Philippe sa-i primeasca pe "liderii partidelor reprezentate in Parlament precum si pe reprezentantii manifestantilor", a anuntat presedintia franceza la o zi dupa violentele survenite in cadrul mobilizarii "vestelor galbene",…

- Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgența la Palatul Elysees, acolo unde vor discuta posibilitatea instituirii starii de urgența pentru a evita noi violențe precum cele de sambata din Paris, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, a declarat ca nu se…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis marti ca intelege furia resimtita de cetatenii francezi datorata cresterii pretului la combustibil, dar a insistat ca nu va ceda presiunii exercitate de „huligani” pentru a-si schimba punctul de vedere, relateaza Reuters.

- Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat dur protestele violente de sambata din Paris, in urma carora cel puțin 19 persoane au fost ranite și 40 de persoane au fost arestate, relateaza BBC.Polițiștii francezi au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o “noua etapa” in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa “alunece in haos” si pentru a garanta pacea, informeaza Agerpres, citand AFP. “Europa ...

- Președintele francez Emmanuel Macron a oferit un raspuns relaxat atacurilor violente ale lui Donald Trump, subliniind ca Franța este aliatul SUA și ca francezii nu așteapta de la el sa contraatace dupa niște postari pe Tweeter.

- Premierul ar urma sa prezinte demisia guvernului sau si sa fie insarcinat de catre presedintele Emmanuel Macron cu formarea unei noi echipe, la o saptamana dupa demisia spectaculoasa a ministrului de interne Gerard Collomb. Noul guvern ar urma sa intre in functiune miercuri, pentru Consiliul…

- Laura Flessel, fosta campioana olimpica la scrima, care se numara printre cei mai populari ministri din guvernul francez, si-a anuntat demisia cu putin timp inainte de remanierea cabinetului asteptata in cursul zilei de marti. 'Dupa 16 luni in fruntea Ministerului Sportului, am luat decizia…