Violențe în Belgia. Premierul cere măsuri împotriva ”huliganilor” Dupa trei ore de protest pasnic, primele incidente au avut loc in jurul orei locale 13:30, cand manifestantii au inceput sa arunce cu pietre inspre dispozitivul de interventie al politiei care proteja cladirile oficiale.



In timpul confruntarilor ce au urmat au fost incendiate si doua autospeciale ale politiei, in intersectia Arts-Loi, locul unde a pornit manifestatia. Parchetul din Bruxelles a deschis o ancheta pentru ''incendiere voluntara'', in timp ce politia a anuntat ca manifestantii au aruncat inspre fortele de ordine mai ales cu pietre desprinse din pavaj si cu mingii de biliard.



Inca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de aproape trei ore, protestatarii au perturbat traficul si au scandat lozinci antiguvernamentale intr-o manifestatie neautorizata, ce nu are un leadership clar si a fost mediatizata pe retelele de socializare. Sute de protestatari, purtand ''vestele galbene'' obligatorii pentru automobilisti,…

- Timp de aproape trei ore, protestatarii au perturbat traficul si au scandat lozinci antiguvernamentale intr-o manifestatie neautorizata, ce nu are un leadership clar si a fost mediatizata pe retelele de socializare. Sute de protestatari, purtand ''vestele galbene'' obligatorii pentru automobilisti,…

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Primaria din Bruxelles a autorizat o manifestatie a ''vestelor galbene'', care se va desfasura vineri nu departe de sediile institutiilor europene la initiativa unui YouTuber belgian, informeaza luni AFP preluata de Agerpres. Lansata cu zece zile in urma in Franta ca un protest impotriva cresterii…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus miercuri ca doua țari aliate precum Franța și America ar trebuie sa se poarte una cu cealalta cu respect și ca Franța a fost un aliat al SUA, nu un stat vasal, dupa ce președintele Donald Trump l-a atacat pe Twitter, relateaza Reuters.

- "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui mai intai sa-si achite contributia corecta fata de NATO, pe care Statele Unite o subventioneaza foarte mult", a scris Trump pe Twitter de indata ce a ajuns in Franta unde se va intalni cu Macron. Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un…

- Un adolescent din Franța și-a amenințat profesoara cu un pistol cu bile, intr-un liceu din Creteil (suburbie a Parisului). El este acum inculpat pentru violențe cu circumstanțe agravante.In inregistrarea video, filmata joi și difuzata pe rețelele sociale, tanarul sta in picioare și ține…