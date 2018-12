Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, mii de protestatari s-au ciocnit cu fortele de ordine la Paris, au incendiat vehicule, au jefuit magazine, au distrus mobilier stradal si au vandalizat Arcul de Triumf. Politia franceza antirevolta a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa miile de protestatari. Potrivit…

- Revendicarile protestatarilor sunt justificate Cel putin 110 persoane au fost ranite, iar peste 270 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor fata de preturile mari la carburanti si fata de scaderea nivelului de trai. Peste 100.000 de persoane au protestat in orasele Paris,…

- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene', care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Guvernul spaniol si-a anuntat marti intentia de a propune interzicerea vanzarii de autovehicule cu motoare pe benzina si motorina incepand din anul 2040, in cadrul unei viitoare legi cu privire la tranzitia energetica care vizeaza

- Printre cele 12 victime ale atacului care a avut loc, miercuri, intr-un bar din Venture Conty, California, se afla și un barbat de 27 de ani care a supraviețuit atacului din Las Vegas din 1 octombrie 2017. Telemachus Orfanos a fost unul dintre supraviețuitorii celui mai grav atac din istoria SUA, cel…

- IRESPONSABILI… Cei 450.000 de vasluieni sunt sfidati in continuare de autoritatile de la Bucuresti, alaturi de cei 3 milioane de locuitori din zona Moldovei, in problema autostrazii care sa lege Moldova de Transilvania. Seful statului a avut, ieri, discutii cu toate organizatiile care sustin constructia…

- Decizie fara precedent, luni, a autoritaților locale din Branești care s-au scapat de calul care, in opinia lor, le-a facut de rușine localitatea, aruncandu-l la gunoi. Animalul a ajuns viu printre deșeurile aruncate de localnicii din Gilort la așa-zisa groapa, situata langa cimitirul localitații.…

- Turnul Eiffel, Muzeul Luvru, Notre Dame, Place de la Concorde, Basilica Sacre Coeur, Champs-Elysees și multe alte atracții turistice din Paris au fost bifate in 5 zile de vacanța de catre Daniela Gyorfi.