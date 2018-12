Violențe Franța. Ambasadorul Luca Niculescu, mesaj pentru români Luca Niculescu a precizat ca romanii care sunt in Franța și care au nevoie de ajutor pot apela la numerele care se afla pe site-ul Ambasadei, dar și pe pagina de Facebook a acesteia. Pana in prezent nu exista nicio solicitare in acest sens. „Pana acum nu am primit nicio solicitare de asistența consulara din partea niciunui cetațean roman. Din cate am vazut aceste manifestații care sunt neobișnuite, au loc sambata. De duminica pana vineri nu se intampla mare lucru. Sambata sunt de evitat zonele centrale. Trebuie ascultate instrucțiunile și sfaturile pe care le dau autoritațile franceze,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs-Elysees, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 'vestelor galbene', adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- PARIS. Franța și Belgia stau pe un butoi cu pulbere. Se anunța din nou doua zile intense de proteste a gruparii „vestelor galbene”. In acest context Ministerul de Externe de la București a emis doua alerte de calatorie subliniind: „Informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau…

- Politia franceza a retinut 320 persoane in Paris, sambata, cand se asteapta ca noi proteste ale „vestelor galbene” sa aiba loc.Manifestatiile anti-guvernamentale ale „vestelor galbene” de astazi - numite „Actul patru” - au facut ca unele statii de metrou, Turnul Eiffel, muzeul Luvru si mai multe…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, apreciaza ca valoarea daunelor cauzate de violentele din timpul protestelor "Vestelor galbene" se incadreaza "intre 3 si 4 milioane de euro". Aceasta estimare, inca partiala, nu se refera la magazine, nici la Arcul de Triumf, care a fost grav marcat si blocat…

- Primul tanc din coloana motorizata care se indreapta spre Arcul de Triumf, pentru parada militara de Ziua Nationala, s a stricat , scrie Antena3.ro. Colosul a ramas in drum dupa ce una din senile i a cedat, iar celelalte tancuri si blindate au ramas blocate in spatele lui. Militarii au incercat sa rezolve…

- Simona Gherghe a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunța ca este insarcinata pentru a doua oara. Ceea ce parea a fi un zvon, s-a confirmat astazi, 28 noiembrie, chiar in ziua in care Antena 1 implinește 25 de ani de existența

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- ”Aproximativ 50 de milioane” de utilizatori Facebook au fost ”expusi”, din cauza unui defect de securitate, a anuntat vineri grupul american, relateaza BBC News.Atacatori au fost in masura sa exploateze o ”vulnerabilitate” a unei caracteristici - “View As” - pentru a prelua controlul asupra…