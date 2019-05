Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a lansat miercuri gaze lacrimogene in centrul Parisului pentru a stavili avansul demonstrantilor, care aveau chipurile acoperite cu masti negre, pe masura ce mii de oameni au profitat de...

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un au inceput joi, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, primul lor summit, ce are loc in contextul in care Phenianul cauta aliati dupa esecul intalnirii de la Hanoi, in februarie, cu presedintele american Donald Trump, transmit dpa…

- Saptamana trecuta a avut loc la Paris o intalnire inedita care a marcat puternic asezarea geopolitica globala. Este vorba despre o vizita bilaterala a presedintelui chinez Xi in Franta, dar acolo unde s-a intalnit cu presedintele francez flancat de cancelarul german Angela Merkel si de presedintele…

- Administrația de la Washington ia în considerare impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Iranului, cel mai probabil în luna mai, care vor fi aplicate zonelor din economie neafectate pâna acum, a transmis un oficial al Administrației Trump, scrie Mediafax, citând…

- Natalia Fileva, presedintele unei marii companii aeriene din Rusia, a murit intr-un accident aviatic produs in Germania. La bordul aeronavei de mici dimensiuni se mai aflau pilotul și tatal ei, care, de asemenea, si-au pierdut viata.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni in Crimeea cu 'prietenii' sai francezi, intre care Thierry Mariani, candidat al Adunarii Nationale (RN, fostul Front National) al Marinei Le Pen la alegerile pentru Parlamentul European, cu ocazia festivitatilor dedicate implinirii a cinci ani…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…