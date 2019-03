Stiri pe aceeasi tema

- Violente au izbucnit sambata pe bulevardul Champs Elysees din Paris, unde mii de 'veste galbene' s-au strans in cel de-al 18-lea weekend de mobilizare civica impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului francez, transmite AFP.

- Violente au izbucnit sambata pe bulevardul Champs Elysees din Paris, unde mii de „veste galbene” s-au strans in cel de-al 18-lea weekend de mobilizare civica impotriva politicii fiscale si sociale a gu...

- ''Vestele galbene'', aflate in cautarea unei relansari a mobilizarii in strada, prezinta manifestatia de sambata drept un ''ultimatum'' adresat presedintelui Emmanuel Macron si au lansat un apel catre simpatizantii lor de a veni in numar cat mai mare la Paris pentru a relua demonstratiile de forta…

- Un ofiter de securitate a facut apel la calm, dupa ce mai multi protestatari au incercat sa dea jos o schela care ilumineaza un acoperis - o lucrare de arta apreciata de Rama. Politia a folosit gaze lacrimogene de pentru a amprastia protestatarii, care au utilizat bare de metal pentru a incerca sa…

- Aproximativ 7.000 de persoane au marsaluit prin capitala Frantei, în al zecelea weekend de proteste, având loc ciocniri între protestatarii din miscarea Vestelor Galbene si politie, scrie Reuters.

- Noi incidente violente s-au produs in zona Arcului de Triumf din Paris, dupa ce membrii miscarii „Vestele Galbene” au protestat pentru al noualea weekend la rand. Peste 100 de persoane au fost arestate in capitala franceza si aproape tot atatea in alte orase ale Frantei. Președintele Emmanuel Macron le-a…

- Primele demonstrații din acest an ale Vestelor galbene au adus noi violențe și au inregistrat și o premiera – pentru prima oara dupa 1999, a fost atacata o cladire guvernamentala. O mașina a fost dirijata spre intrare, a trecut prin porțile mari de lemn ale ministerului pentru relația cu parlamentul,…

- Incident șocant, petrecut in a șasea saptamana consecutiva de proteste a mișcarii „Vestelor Galbene” in Paris. Un polițist a scos un pistol și l-a indreptat asupra manifestanților care au recurs la violențe pe strazile capitalei Franței. De asemenea, un barbat de 36 de ani a murit, dupa ce a fost lovit…