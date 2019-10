VIOLENȚE Catalonia. Spania amintește protestatarilor violenți că riscă închisoarea Fernando Grande-Marlaska i-a informat pe reporteri ca vineri seara au avut loc confruntari in preajma sediului politiei din Barcelona in care au fost implicati aproximativ 400 de persoane in "grupuri organizate", care risca "pana la 6 ani de inchisoare in temeiul codului penal al Spaniei".



Circa 525.000 de persoane au demonstrat vineri, la Barcelona, conform anuntului facut de politia municipala.



Regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei se confrunta in ultimele 5 zile cu demonstratii presarate cu violente, revolta generata de condamnarea a 9 lideri separatisti catalani la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

